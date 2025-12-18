Sobre ello y las expectativas sobre el mercado local y regional conversó con Gestión Sebastián Romero, gerente corporativo de Itaú Corporate, tras una visita a nuestro país. Rescató las claves de sus coordinaciones con empresarios peruanos.

¿Cómo ve el ciclo por el que pasa hoy la economía peruana?

Yo creo que (para Perú) se alinearon casi todos los astros, como se dice, o varios elementos de una manera muy positiva.

Perú para nosotros destaca dentro de la región desde un punto de vista de crecimiento. Este año estamos viendo una expansión de cerca del 3% (del PBI). Y el próximo año, si bien nosotros tenemos proyectado un 2.7% o 3% (de avance anual), me quedé con un sentimiento de ver una economía que está con más ganas de ir al 4%, y tendría todas las condiciones para hacerlo.

¿Cuáles considera que son las principales fortalezas de la economía local?

Desde un punto de vista de términos de intercambio, creo que el país no puede estar en mejor situación, teniendo los precios de los minerales en los niveles actuales. Vemos además una demanda del cobre sólida que no solo depende de China, sino que es mucho más diversificada en lo que es la propia electrificación. Y eso lo veo impactando positivamente en sectores como la minería, (pero también en) la agroindustria, la infraestructura y el consumo.

Dinámicos

¿Qué otros sectores ve más dinámicos en nuestro país?

Veo mucha actividad y buen crecimiento en la parte de importación de bienes de capital, real estate (bienes raíces), agronegocios, operaciones de logística desde un punto de vista de bodegaje, sector energía, y la venta de autos.

Los propios bancos además están con un buen resultado, con un costo de crédito bajo, controlado.

¿Hay interés de las empresas peruanas por expandirse en el exterior?

Veo a las empresas peruanas con un apetito por continuar diversificándose en los distintos países de la región.

¿En qué sectores y países?

En lo que es infraestructura, comercio, sistema financiero, alimentación... Veo mucho interés de empresarios peruanos de entrar o incrementar su participación en mercados como Chile, y Colombia en cierta medida; pero me quedé con la idea más de Chile.

Y en Brasil, que es un mercado grande, existen industrias como la minería e infraestructura que son interesantes.

Compañías extranjeras

Y las empresas extranjeras interesadas en Perú, ¿de qué países son y qué sectores están mirando?

Yo veo mucho interés del empresariado de Chile, por ejemplo, en sectores como energía, infraestructura, telecomunicaciones, y en la parte agroindustrial.

¿Qué impacto puede tener el ruido electoral en la dinámica empresarial local en el 2026?

Claramente, todo el mundo va a estar esperando que haya mayor certidumbre, y existe mucha preocupación en lo que es la parte de la criminalidad, la seguridad.

Pero las decisiones de inversión que conversamos con muchos empresarios son de bastante largo plazo. Los veo con bastante resiliencia a seguir creciendo.

¿Pero igual podrían retrasarse algunas decisiones de inversión o no?

Existe mucho fundamento sólido, desde un punto de vista económico, macroeconómico, regulatorio y constitucional que le da mucho respaldo a la inversión.

Yo me hago una idea más positiva y más de largo plazo, independiente de la elección (del 2026).

Posibilidad de ingreso

Hace años se habló del interés de Banco Itaú por ingresar al sistema financiero peruano. ¿Es eso posible?

Siempre estamos monitoreando los distintos mercados para poder crecer de una manera continuista. Perú está dentro de esa línea. Está siempre en análisis, pero no estamos con una idea o una posición de ingresar de una manera local.

Nosotros sí participamos del sector financiero, o más bien apoyamos a las compañías y a los empresarios (peruanos), pero por este minuto no estamos viendo la opción de entrar al sistema financiero peruano.

Banco Itaú movilizó US$ 1,000 millones este año en Perú

Banco Itaú ha movilizado a nivel regional este año US$ 60,000 millones, de los que US$ 42,0000 millones corresponden a Brasil, y US$ 18,000 millones, al resto de Latinoamérica. De ese monto, US$ 1,000 millones son de Perú. Ello representa un crecimiento de 40% en el volumen de operaciones en el mercado local respecto del año anterior.

Actualmente, el banco gestiona entre ocho y 10 mandatos en el país, incluyendo entre cuatro y cinco M&A (fusiones y adquisiciones) y otras estructuras de financiación. De esos mandatos, la mitad obedece a operaciones transfronterizas.