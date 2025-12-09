Cabe recordar que la venta de casas en Lima Metropolitana superaría, según las estimaciones del gremio, las 26,000 unidades en 2025. La cifra se posicionaría como la más alta desde 1996, cuando se comenzó a registrar este indicador.

Ica y Piura en el top

Guido Valdivia, presidente ejecutivo, especifica qué zonas se suman a la capital para conformar el “tridente” rentable en el mercado inmobiliario.

“Las ciudades que tienen un mercado inmobiliario residencial más sólido son Ica y Piura”, sostiene.

Y el vocero brinda detalles: “En el caso de Ica, increíblemente, se debe al sismo. El sismo fue un parteaguas porque coincidió con el desarrollo del Techo Propio, y un gran número de estos proyectos se instalaron en la ciudad”.

“Hay una oferta sólida en toda la región Ica, pero también en Chincha, por ejemplo, donde hay, inclusive, presencia de varias empresas de Lima”, añade.

Evoca, asimismo, otros ítems macroeconómicos que explican esta escalada: “El hecho de que en Ica haya empleo desde hace mucho tiempo por la agroexportación ayuda muchísimo, naturalmente. Y también, hay que decirlo, ayuda la cercanía a Lima”.

En efecto, Ica presume de un gran potencial agroexportador: más 33,000 hectáreas de frutas y hortalizas y más de 30 plantas empacadoras, informó el Senasa en abril de este año.

En el caso de Piura, Valdivia hace alusión a la planificación para disponer el uso de los suelos: residencial, comercial, industrial y más. En suma, “Piura es una ciudad mucho más organizada que Chiclayo y que Trujillo”, asegura.

“Aunque Trujillo es más grande, Piura tuvo siempre una industria inmobiliaria de construcción local muy fuerte. [...] Hay empresas regionales importantes y tiene muchas zonas disponibles para la expansión, cosa que no ha ocurrido, por ejemplo, en Chiclayo y Trujillo. Hay zonas, pero no se explotan”, agrega.

Lima sigue en el podio de la demanda de vivienda a nivel nacional. (Foto: Andina)

Protagonismo del Tren de Cercanías

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) viene impulsando el proyecto del Tren de Cercanías Lima-Ica y lo presenta como una solución de transporte ágil, con una velocidad máxima de 200 km/h.

Además, la iniciativa está diseñada para el transporte tanto de pasajeros como de carga, lo que se espera que impulse el turismo y, de paso, la arista inmobiliaria.

Al respecto, Valdivia opina: “Ojalá que el tren de cercanías consolide eso [la inmediatez para llegar a Lima]. Para ello se necesita un plan de desarrollo de todo el eje. Porque, si nosotros vamos a hacer un tren de cercanías para traer tejas de Ica, frejol colado de Chincha o salchicha de Huacho, no va a funcionar; va a ser un tren sobreestimado. Entonces, necesitamos crear polos de producción, y el puerto de Chancay puede ser un disparador para poder localizar gente en estas zonas ”.

“Si vamos a llegar de Ica a Lima, como dicen, en una una hora y 20 minutos, es casi como llegar de la Molina a Pueblo Libre. Eso transformaría mucho la forma en que se organiza este territorio”, remarca.

Preferencia por el norte del Perú

A nivel geográfico, el norte del Perú se posiciona en la cúspide de preferencias de la demanda inmobiliaria: “En general, las ciudades del norte tienen mucho mayor relevancia que las ciudades del sur”, resalta el vocero de Capeco.

¿El argumento? “Construir viviendas en Arequipa, en Cusco o en Puno es complicado. Es más factible hacerlo en Trujillo, Chiclayo, Piura o, inclusive, Chimbote. Hay un área de expansión muy fuerte sobre un terreno de Chinecas; ahí se ha hecho una pequeña ciudad bien interesante. [...] En Huancayo también hay mucho dinamismo”, refiere.

No obstante, hay una inversión atractiva en la selva. “En el caso del oriente, la ciudad más importante es Tarapoto, más que Iquitos y que Pucallpa”, finaliza.