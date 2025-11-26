El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) indicó que entre enero y setiembre del 2025, el 62% de las agroexportaciones enviadas desde el Perú a China se movilizó a través del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPM).

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre del 2024, el TPM ha registrado exportaciones por US$ 477 millones, de los cuales US$ 446 millones corresponden solo al periodo enero–setiembre de 2025.

China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Chancay, concentrando el 78% del total, seguido de México y Ecuador.

El 69% de los envíos a través de Chancay provino de regiones del interior del país, principalmente La Libertad (44%), Lambayeque (8%) e Ica (7%).

Impacto en las agroexportaciones

En el periodo enero - setiembre del presente año, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$ 338 millones, de los cuales US$ 210 millones salieron por el TPM.

Los bienes agropecuarios representan el 57% del valor exportado a través de este puerto, principalmente arándanos, paltas, uvas y mandarinas. Los productores agrícolas, encuentran en este puerto una alternativa más competitiva para acceder al mercado asiático.

También destacan los envíos del sector pesquero (17%), minerales (16%) y productos químicos (9%).

Para este año, se estima que el movimiento del puerto llegue a 350 000 TEU, y en 2026 superé los 700 000 TEU, posicionándose como el segundo terminal con mayor actividad del país después del Callao.