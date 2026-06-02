2 de junio del 2011. Hace 15 años

BOLSA SE HUNDE: CAYERON TODAS LAS ACCIONES

Turbulencia sacude bolsas en el mundo. En Lima, la incertidumbre acentuó la caída. Advierten que ya no es el momento de salir a vender desesperadamente. Acciones peruanas en Wall Street se desploman. La bolsa de valores limeña se posicionó en el quinto lugar entre las plazas bursátiles más perdedoras en lo que va del año. Los inversionistas pequeños que manejan capitales de corto plazo, y los extranjeros, vendieron.

2 de junio del 2011. Hace 15 años. Dólar se dispara a S/. 2.78. Hay más demanda de banca y extranjeros. En dos días se negociaron US$ 860 millones.

2 de junio del 2016. Hace 10 años

SE DESPLOMA INVERSIÓN DE MINISTERIOS

Descendió 40.6% en mayo, profundizando la caída de abril. En el año, solo se ha gastado el 25% del presupuesto de inversión pública. La inversión pública total -que incluye a los ministerios, regiones y municipios- descendió 8.21% el mes pasado, acentuando la caída de 7.78% registrada en abril. Con este débil resultado, la invesión pública entre enero y mayo apenas crece 2.5% y hay el riesgo de que, al igual que el año pasado, tenga un magro resultado. Los municipios son, por el momento, las estrellas de ejecución de obras públicas.

2 de junio del 2021. Hace 5 años

SE ACELERA CRECIMIENTO DE AHORRO EN DÓLARES POR INCERTIDUMBRE ELECTORAL

Tendencia se inició en abril y se acentuó en mayo. Depósitos en dólares suben a un ritmo anual de 23.6%. Incremento se da más en personas que en empresas. Impulso se debe en parte a la liberación de CTS y AFP. Ahorristas trasladan sus cuentas de soles a moneda extranjera, mientras otros abren nuevos depósitos. Entidades financieras suben tasa de interés anual a 3%, seis veces más que el año pasado.