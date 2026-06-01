El comercio electrónico en el mercado peruano sigue al alza, acumulando una variación de más del 30% anual, según el PCMI e-commerce Data Library. Su impacto se estima que alcanza al 5% del comercio total y al 41% de los hogares peruanos, complementan desde Worldpanel by Numerator.

De acuerdo con cifras de Worldpanel by Numerator, el impacto del canal digital alcanza actualmente al 41% de los hogares peruanos. Además, en los últimos dos años se registró un aumento del 10% en la cantidad de canales digitales disponibles y un crecimiento de 6% en el ticket promedio de compra online por hogar.

Provincias a un ritmo más acelerado que Lima

Uno de los principales hallazgos del estudio es el dinamismo del comercio electrónico fuera de Lima. Entre el 2024 y el 2026, la penetración de las compras digitales en provincias aumentó 56%, superando el crecimiento de la capital, que alcanzó 39% en el mismo periodo.

Para Mauricio Cheng Matsuno, Country Manager de Worldpanel by Numerator, el potencial de crecimiento sigue siendo amplio.

“A la fecha, aunque cuatro de cada diez hogares compran online, la recompra promedio apenas llega a cuatro veces al año”, señaló. Agregó que Perú aún está lejos de mercados como China y Corea del Sur, donde la penetración de las compras digitales supera el 90%.

El consumidor omnicanal compra más veces al año

El reporte revela que el 41% de los hogares realiza compras tanto online como offline, segmento que ha crecido nueve puntos porcentuales el último año.

Si bien el ticket promedio entre ambos perfiles es similar —S/ 45 para el comprador offline contra S/ 45.5 al consumidor conviviente— la diferencia radica en la frecuencia de compra.

El consumidor exclusivamente físico compra 15.8 veces al año; mientras que el que combina la experiencia en tiendas y digitales lo hace hasta en 26 ocasiones.

El mercado peruano de ecommerce mantiene una rápida expansión y podría alcanzar los US$ 59,500 millones hacia el 2027. Foto: difusión

“Las estrategias cross canales físicos y digitales permiten construir lealtad y aumentar la frecuencia de compra. Herramientas como cashbacks, promociones cruzadas y beneficios integrados son fundamentales para lograrlo”, añade.

Proyecciones de crecimiento y preferencias de canales

En datos de Statista Digital Market Insights recogidos por Tupay, el mercado peruano de ecommerce llegará a US$ 59,500 millones al 2027; mientras que la penetración digital, será del 38%.

Los canales híbridos como tiendas físicas con ecommerce propio abarcan el 41% del gasto total; seguido por WhatsApp (21%), apps de última milla (19%) —como las de delivery— y ecommerce puro (19%).

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En cuanto a categorías de consumo, los productos de belleza lideran las compras en ecommerce puro, WhatsApp y canales híbridos; mientras que en aplicativos de delivery predomina la compra de alimentos.

Precisa Cheng que el canal online impulsa las ventas de marcas premium, que abarcan el 58% de las transacciones digitales y contriubyen al 63% del crecimiento registrado en el último año.

Además, dentro de las nuevas exigencias del consumidor peruano, desde Mercado Libre sostienen que ahora somos más sofisticados y conocedores debido al incremento de la competencia y alternativas propias del mercado digital.

El consumidor peruano se vuelve más digital y exigente, sostienen expertos. Foto: difusión GEC

Mariana Pareja, gerente de Marketing de Mercado Libre, señala que “la rapidez en las entregas y el fortalecimiento de la red logística son fundamentales”, por lo que este rubro no se concentra solo en Lima, sino también en regiones como Cusco, Arequipa y Trujillo.

En esa línea, Óscar Chávez, jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, recordó que el universo de compradores digitales se triplicó en cinco años, pasando de 6 millones a 18.7 millones al 2024.

“El 71% de los consumidores investiga por internet antes de comprar y el 74% de las compras ya se realiza desde dispositivos móviles”, menciona.

El ecommerce y su cercanía a todas las edades

La adopción del comercio electrónico muestra una presencia relativamente homogénea entre generaciones. Por grupo etario, la penetración digital llegó al 39.5% entre consumidores de hasta 34 años; 44% entre personas de 35 a 44 años; 40.3% en el grupo de 45 a 54 años; y 38.2% en mayores de 55 años.

Cheng indica que el canal digital tiene un comportamiento positivo, donde el ticket promedio por ocasión prácticamente duplica al del canal físico en todos los rangos de edad.

“Es un canal rentable y sofisticado, con el beneficio de un inventario ‘infinito’ que responde a búsquedas cada vez más específicas de los consumidores”, apunta.