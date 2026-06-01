Edificios en la Ciudad de Panamá, Panamá. Fotógrafo: Nicolo Filippo Rosso/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Los legisladores panameños endurecieron las normas para las llamadasempresas de papel” utilizadas por extranjeros adinerados para ocultar ganancias obtenidas en el exterior, al exigir que las multinacionales que no demuestren actividad real dentro del país paguen un impuesto del 15%.

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