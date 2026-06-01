Desde hoy, 1 de junio, y hasta el 30 de este mes, la montaña Huayna Picchu permanecerá cerrada, debido a la ejecución de trabajos especializados de conservación y mantenimiento en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu.

De acuerdo a la información provista por el Ministerio de Cultura, durante este periodo se desarrollarán intervenciones orientadas a preservar las estructuras arqueológicas y fortalecer las condiciones de seguridad en la ruta de ascenso a esta montaña. Las labores abarcarán diversos sectores del recorrido, desde la caseta de control hasta la cima de la montaña.

Entre las acciones programadas figura la consolidación de escalinatas prehispánicas, muros de contención y sistemas de drenaje, además del mantenimiento de los pisos de circulación mediante técnicas tradicionales.

Huayna Picchu. (Foto: Difusión)

Asimismo, se realizará la renovación de barandas con cable acerado en las zonas de mayor pendiente y riesgo.

Los trabajos también contemplan acciones de conservación ambiental, como la limpieza de musgos en estructuras arqueológicas, el retiro de maleza y la extracción controlada de raíces y arbustos que afectan la estabilidad de plataformas y caminos.

El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, César Medina Alpaca, señaló que estas labores son indispensables para garantizar la adecuada conservación de Huayna Picchu y permitir una intervención técnica integral sin la presencia de visitantes.

Asimismo, indicó que las tareas contarán con el apoyo permanente de personal especializado en rescate para las zonas de mayor riesgo, y con supervisión de especialistas en biología para el manejo y control de especies vegetales a lo largo del recorrido.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco recomendó a los operadores turísticos y visitantes tomar las previsiones necesarias, recordando que esta medida busca preservar uno de los espacios más emblemáticos del Santuario Histórico de Machu Picchu.