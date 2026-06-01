Paro de transportistas. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El paro de transporte programado para mañana, martes 2 de junio, en Lima y Callao ha sido suspendido, anunció el ministro de Transporte y Comunicaciones, Aldo Prieto.

El acuerdo se dio tras la reunión sostenida esta mañana con dirigentes del gremio de transportistas.

Asimismo, dijo que se deja constancia del compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de avanzar en el proyecto de rescate económico financiero para las empresas de transportes.

“Tenemos la mesa 1, que da origen a los subsidios, que ahora ya tenemos definido, y la mesa 2, sobre el compromiso por parte del MTC en aras de conseguir las mejores medidas de rescate económico financiero del sector”, enfatizó Prieto Barrera.

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Por su parte, Héctor Vargas, presidente de la CTU, indicó que la decisión se adoptó tras recibir el compromiso del Ejecutivo de emitir un decreto de urgencia que oficialice un subsidio temporal y focalizado para el transporte urbano.

En ese marco, otorgaron plazo hasta mañana, martes de junio, para que el Gobierno oficialice el subsidio en el costo de combustible para el transporte urbano en Lima y Callao.

“En los acuerdos se ha puntualizado que hay un plazo que se le está otorgando al Ejecutivo hasta el día de mañana. Al finalizar el día debe haberse emitido el decreto de urgencia otorgando el subsidio que ya se ha manifestado”, dijo Vargas.

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