Entre 0°C y -12°C descenderá la temperatura nocturna en áreas situadas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m). en la sierra sur, del martes 2 al miércoles 3 de junio, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas próximas a -1° C y -6 ° C en zonas sobre los 3,200 ms.n.m. En la sierra centro también bajará la temperatura nocturna, de moderada a fuerte intensidad.

Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades próximas a 45 km/h, escasa nubosidad, e incremento de la temperatura diurna.

Los departamentos de posible afectación son: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna.

📣#Aviso #Senamhi #Minam Del 2 al 3 de junio, se espera el descenso de temperatura nocturna en la #Sierra.



✅ Este incremento estará acompañado de fuertes ráfagas.



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Ante este aviso del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

Aconseja, además, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.