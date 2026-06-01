Tribunal Fiscal confirma reparos para deducción de intereses de préstamos sin trazabilidad suficiente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Gerardo Rosales Diaz
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En un contexto donde las empresas suelen refinanciar deudas o reemplazar créditos por nuevos financiamientos para mantener liquidez y ordenar sus obligaciones financieras, surge una pregunta recurrente en materia tributaria: ¿los intereses de un préstamo usado para pagar otro crédito pueden deducirse del Impuesto a la Renta?

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