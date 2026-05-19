Es común ver operaciones realizadas entre partes vinculadas. En términos generales, hablamos de partes vinculadas cuando una persona/empresa participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona/empresa o grupo de personas/empresas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, empresas o entidades, entre otros casos similares.
LEA TAMBIÉN: Perú en top 10 de países más complejos para hacer negocios: las 3 trabas que se alertan
Cuando partes vinculadas operan entre sí, tributariamente deben cumplir obligaciones adicionales a las habituales, como sujetarse a las normas de precios de transferencia, presentar declaraciones juradas informativas sobre esta materia.
Recordemos que toda operación (entre vinculadas o no) debe realizarse a valor de mercado; es decir, a lo que terceros cobran a partes independientes por operaciones similares. Sin embargo, cuando las operaciones son realizadas entre partes vinculadas, aplica una regulación legal especial conocida como normas de precios de transferencia, que es más rigurosa.
LEA TAMBIÉN: Altos ejecutivos de Perú: los riesgos que les preocupan del próximo Gobierno y Congreso
En ese contexto, la Sunat puede efectuar ajustes si considera que una operación no se realizó a valor de mercado y ello generó un perjuicio fiscal. Ante ello, podrá determinar Impuesto a la Renta (IR) omitido más intereses moratorios y la imposición de multas asciende al 50% del tributo omitido por pagar, más intereses (multas que podrían ser rebajadas en 95% si se subsanan de manera voluntaria).
LEA TAMBIÉN: Regiones exportadoras en el top: el efecto de la “milla extra” que le falta al Estado
Formalmente, estos contribuyentes se encontrarán obligados a presentar las declaraciones juradas informativas: Reporte Local, Reporte Maestro o Reporte País por País, según vayan dándose los supuestos normativos que los vayan haciendo exigibles.
LEA TAMBIÉN: Alza de sueldo mínimo entra al debate electoral: las dos caras de la moneda
Si bien son tres los reportes a presentar a la Sunat, centraremos esta nota solo en el Reporte Local correspondiente al ejercicio 2025, pues el plazo de vencimiento para su presentación es el próximo mes.
LEA TAMBIÉN: ¿CAS al régimen privado? Las iniciativas que cambiarían la dinámica en el Estado
Deben presentar Reporte Local, los contribuyentes cuyos ingresos devengados en el ejercicio al que corresponde el reporte, superen las 2,300 UIT (considerando la UIT del 2025: S/ 12´305,000) y realicen operaciones con partes vinculadas a partir de 100 UIT (S/ 535,000).
LEA TAMBIÉN: Sunafil endurece control de horas extras: ¿qué pasa con los registros en las empresas?
En el Reporte Local, el contribuyente debe consignar la información requerida, mediante el Formulario Virtual Nº 3560. En este reporte se debe informar acerca de las transacciones que generan rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del Impuesto a la Renta a partir de 100 UIT. Si la operación es menor a 100 UIT, se informará cuando implique la transferencia de bienes cuyo valor de mercado sea inferior a su costo.
LEA TAMBIÉN: Los sectores que moverán la demanda ejecutiva en Perú y los perfiles más buscados
Los que resulten obligados próximamente a presentar el Reporte Local del ejercicio 2025, deberán hacerlo como máximo desde el 15 de junio hasta el 23 de junio (según el último dígito del RUC).
LEA TAMBIÉN: Empleo en Lima se dispara por velocidad en puestos “de mala calidad”: ¿y el resto del país?
Finalmente, el incumplimiento en su presentación o su presentación incompleta, podría generar multas equivalentes cada una al 0.6% de los ingresos netos del ejercicio anterior (no menor a 10% de la UIT ni mayor a 25 UIT por reporte mal o no presentado). Si se subsana la infracción de manera voluntaria por cada reporte, la multa podrá ser rebajada en 100%.
Indira Navarro es socia principal responsable del Área Tributaria de Torres y Torres Lara Abogados.
Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.