¿Qué dicen los candidatos presidenciales sobre el salario mínimo en Perú? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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Recientemente Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por el partido Juntos por el Perú (JP), anunció que, de ganar el balotaje, una de sus medidas sería incrementar la remuneración mínima vital (RMV). En detalle, el sueldo pasaría de S/1,130 a S/1,500.

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