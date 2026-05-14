La Comisión Permanente del Congreso de la República decidió archivar las denuncias constitucionales contra la congresista Katy Ugarte, quien era investigada por un presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

Con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión Permanente aprobó el informe final que recomendó enviar al archivo las mencionadas denuncias contra la legisladora.

Cabe recordar que a la congresista Ugarte se le acusaba de ser la presunta autora del delito contra la administración pública.

Por otro lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien tuvo a su cargo la investigación, explicó que la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final.

“El informe de calificación fue declarar procedente la investigación porque teníamos indicios de las posibles comisiones de delitos y que eso debería conllevar al levantamiento del antejuicio”, señaló la congresista.

Camones añadió que la investigación fue desarrollada por distintos congresistas delegados y que, finalmente, la parlamentaria Ana Zegarra elaboró ​​el informe que concluyó en el archivamiento total de la denuncia.