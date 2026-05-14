Archivan denuncias contra Katy Ugarte por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho. (Foto: Congreso)
Archivan denuncias contra Katy Ugarte por presunto recorte de sueldo a trabajadores de su despacho. (Foto: Congreso)
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Redacción Gestión
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, quien era investigada por un presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho.

Con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, la Comisión Permanente aprobó

Cabe recordar que a la congresista Ugarte se le acusaba de ser la presunta autora del delito contra la administración pública.

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Por otro lado, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, quien tuvo a su cargo la investigación, explicó que la Comisión Permanente aprobó por mayoría el informe final.

“El informe de calificación fue declarar procedente la investigación porque teníamos indicios de las posibles comisiones de delitos y que eso debería conllevar al levantamiento del antejuicio”, señaló la congresista.

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Camones añadió que la investigación fue desarrollada por distintos congresistas delegados y que, finalmente,

La congresista Ugarte fue acusada de ser la presunta autora del delito contra la administración pública. (Foto: GEC)
La congresista Ugarte fue acusada de ser la presunta autora del delito contra la administración pública. (Foto: GEC)

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