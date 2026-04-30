Un grupo de congresistas reunió firmas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, para que explique ante el Pleno del Congreso por la muerte de cinco personas durante una operación militar en Colcabamba, Huancavelica.

La iniciativa fue impulsada por los congresistas Alfredo Pariona y Jaime Quito, quienes reunieron 24 firmas de legisladores de diversas bancadas. Entre los firmantes figuran María del Carmen Alva, Susel Paredes, Katy Ugarte, Wilson Quispe y Guido Bellido.

Pariona explicó que la interpelación busca aclarar las circunstancias en las cuales se produjo la intervención de las fuerzas del orden en esta zona del país.

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“Estamos nosotros con nuestra labor desde el Parlamento para poder corregir de repente en algún momento estos impases que están cometiendo, si se quiere decir, exceso de parte de las Fuerza Armadas y policiales”, señaló el parlamentario a Canal N.

El congresista mencionó que, en este hecho, no se reportaron heridos por parte de las Fuerzas Armadas, pero sí cinco ciudadanos muertos identificados. Además, afirmó que en las diligencias no se halló armamentos ni indicios que vinculen a las víctimas con delitos.

El parlamentario también acotó el testimonio de un sobreviviente que dijo trasladar una sustancia desconocida, pero luego afirmó que fue presionado para autoinculparse. Según Pariona, esto refuerza la necesidad de investigar a fondo y exigir explicaciones al Ejecutivo.

Como se recuerda, 5 personas murieron y 2 resultaron heridas durante una intervención militar en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, en Huancavelica.

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El Ejército inicialmente reportó el incidente como un enfrentamiento contra presuntos narcoterroristas, pero el caso continúa en investigación.

Cabe recordar que el ministro Flores ya había expresado su disposición a ir a la Comisión de Defensa para declarar sobre este tema. Sin embargo, los impulsores de la moción sostuvieron que las explicaciones deben darse formalmente ante el Pleno del Congreso.