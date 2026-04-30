Congreso reúne firmas para presentar moción de interpelación contra el ministro de Defensa. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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Un grupo de congresistas reunió firmas para presentar por la muerte de cinco personas durante una operación militar en Colcabamba, Huancavelica.

La iniciativa fue impulsada por los congresistas Alfredo Pariona y Jaime Quito, quienes reunieron 24 firmas de legisladores de diversas bancadas. Entre los firmantes figuran María del Carmen Alva, Susel Paredes, Katy Ugarte, Wilson Quispe y Guido Bellido.

Pariona explicó que

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“Estamos nosotros con nuestra labor desde el Parlamento para poder corregir de repente en algún momento estos impases que están cometiendo, si se quiere decir, exceso de parte de las Fuerza Armadas y policiales”, señaló el parlamentario a Canal N.

El congresista mencionó que, en este hecho, no se reportaron heridos por parte de las Fuerzas Armadas, pero sí

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El parlamentario también acotó el testimonio de un sobreviviente que dijo trasladar una sustancia desconocida, pero luego afirmó que fue presionado para autoinculparse. Según Pariona, esto refuerza la necesidad de investigar a fondo y exigir explicaciones al Ejecutivo.

Como se recuerda,

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, pero el caso continúa en investigación.

Cabe recordar que el ministro Flores ya había expresado su disposición a ir a la Comisión de Defensa para declarar sobre este tema. Sin embargo, los impulsores de la moción sostuvieron que las explicaciones deben darse formalmente ante el Pleno del Congreso.

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