El presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, informó que el Gobierno desplegó las Fuerzas Integradas de Tareas (FIT) en 27 distritos con mayor incidencia de delitos de alto impacto, en regiones como Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco.

“Esta intervención, con una inversión inicial de más de siete millones de soles, marca una forma distinta de enfrentar la criminalidad: con presencia efectiva del estado y articulación operativa en el territorio”, expresó el jefe del gabinete.

El primer ministro detalló que cada fuerza está conformada por 200 efectivos entre la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y el serenazgo, lo que permitirá fortalecer el control, intensificar el patrullaje y mejorar la capacidad de respuesta frente al delito. Destacó que este despliegue se suma a una estrategia que ya se encuentra en ejecución.

“Hoy contamos con más de 6,500 efectivos desplegados a través del Plan Celador y esta semana se incorporan más de 5 600 nuevos policías, de los cuales cerca de 2 000 se integrarán a la unidad de investigación criminal”, indicó.

En este marco, Arroyo Sánchez, lideró la presentación de las Fuerzas Integradas de Tareas en Chuquitanta, distrito de San Martín de Porres, que permitirá articular la participación de serenazgo, unidades policiales y Fuerzas Armadas, fortaleciendo la presencia operativa del Estado en zonas estratégicas del sector transporte.

Indicó que el Gobierno tiene un compromiso con los trabajadores del transporte público y con las familias peruanas, razón por la cual se viene impulsando iniciativas como “Corredor seguro” y “Pasajero seguro”, que aseguran rutas, acompañan tramos de riesgo y protegen a conductores y usuarios.

El primer ministro detalló que cada fuerza está conformada por 200 efectivos entre la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas y el serenazgo. Foto: PCM

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Añadió que, a ello, se suma la incorporación de tecnología para fortalecer el control y la prevención con sistemas de videovigilancia, lectura de placas y herramientas digitales que permiten actuar en tiempo real.

Puesto de auxilio rápido

Asimismo, el premier Luis Enrique Arroyo participó de la inauguración del Puesto de Auxilio Rápido (PAR) en la empresa Translixa.

Este PAR contará con 16 efectivos policiales, operando las 24 horas del día y los 7 días de la semana, con lo cual se tendrá presencia real, permanente y disuasiva.

“Este punto permitirá proteger este terminal y toda su zona de influencia, brindando mayor seguridad a transportistas, trabajadores y pasajeros. Aquí hay una decisión de gobierno: recuperar el control del territorio, proteger a la ciudadanía y asegurar que el país continúe avanzando”, puntualizó.