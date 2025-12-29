Análisis del gasto público y sus fallas de impacto real. (Foto: Andina)
Camila Vera
En los últimos cinco años, el Estado peruano destinó recursos crecientes para la reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana (Programa Presupuestal 0030), según la data que recabó Gestión de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, la ejecución no se traduce en una caída sostenida de la criminalidad.

