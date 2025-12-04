La extorsión, el sicariato y el control territorial por bandas organizadas ya no pertenecen únicamente a ciertas zonas críticas; se han expandido a regiones que antes eran consideradas estables.
La extorsión, el sicariato y el control territorial por bandas organizadas ya no pertenecen únicamente a ciertas zonas críticas; se han expandido a regiones que antes eran consideradas estables.
Únete a nuestro canal
Sergio Mattos Rázuri
Sergio Mattos Rázuri

Escribe: Sergio Mattos Rázuri, socio de Rebaza, Alcázar & De Las Casas.

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.