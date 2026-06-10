A worker packs an order for shipment at the MercadoLibre Distribution Center (Cedis) at Prologis Park Grande in Tepotzotlan, Mexico state, Mexico, on Tuesday, Nov. 29, 2022.
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Agencia AFP
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La empresa argentina anunció este miércoles una inversión de US$ 4,600 millones en México durante 2026 para expandir su red logística y ampliar el acceso a servicios financieros.

El anuncio ocurre mientras México revisa con Estados Unidos y Canadá el vital tratado de libre comercio de Norteamérica.

La inversión “muestra la confianza en México, aseguró la presidenta en su habitual rueda de prensa matutina, donde se realizó el anuncio.

Se trata de la mayor cifra anual en la historia de MercadoLibre” en México, dijo Pedro Rivas, director general de Mercado Pago en el país latinoamericano.

El desembolso tiene como fin impulsar el comercio electrónico, expandir la red logística de la empresa y “ampliar el acceso a servicios financieros”, explicó Rivas.

El secretario de Economía, , detalló que la compañía creará 8,000 nuevos empleos en México.

MercadoLibre ya había anunciado en 2025 una inversión de US$ 3,400 millones para ese año.

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