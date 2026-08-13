El Tesoro colocó US$ 25,000 millones en bonos a 30 años el jueves a un rendimiento del 5.216%, el más alto desde 2001, pese a que una caída de los precios del petróleo impulsó un repunte de los bonos en el mercado secundario. Un día antes, una subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años había registrado el mayor costo de financiamiento para ese plazo desde 2007.

La situación representa un problema para el presidente Donald Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los elevados costos de financiamiento del gobierno ya están repercutiendo en el conjunto de la economía, tras años de alta inflación y gasto público.

La preocupación del Tesoro pareció quedar de manifiesto la semana pasada, cuando modificó sus directrices sobre las ventas de deuda y abrió la puerta a posibles recortes en la oferta de bonos de largo plazo. Mientras tanto, los inversionistas siguen sin apresurarse a asegurar rendimientos que se encuentran en máximos de varias décadas, una señal de cautela ante la posibilidad de que la ola de ventas aún no haya terminado.

“En realidad, no estamos en un nivel en el que la gente parezca volverse loca diciendo ‘quiero comprar el bono a 30 años’, y eso debería ser una advertencia”, dijo John Fath , socio gerente de BTG Pactual Asset Management US LLC. “Bessent podría intentar abordar el problema reduciendo la oferta, pero ya hay muchos bonos a 30 años emitidos, por lo que no necesariamente es solo la nueva oferta la que está impulsando los movimientos de precios. Son nuevos vendedores”.

Los rendimientos de largo plazo superaron el 5% este año ante el temor de que el aumento de los precios de la energía provocado por la guerra en Medio Oriente intensifique las presiones inflacionarias y obligue a la Reserva Federal a mantener elevadas las tasas de interés durante años. A esto se suman la creciente oferta de bonos del Tesoro tras años de déficits fiscales, el fuerte aumento del endeudamiento corporativo para financiar el auge de la inteligencia artificial y la menor demanda de los compradores tradicionales de deuda de largo plazo.

Mayor tasa para el bono a largo plazo desde 2001 | El rendimiento en las subastas del bono superó el 5% este año

Los intereses de la deuda pública siguen siendo uno de los principales factores detrás del déficit presupuestario del país. En lo que va del año fiscal, suman US$ 1.17 billones, un aumento de 15% atribuido en parte a los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro. El miércoles, una venta de US$ 42,000 millones en bonos a 10 años registró un rendimiento de 4.683%.

El rendimiento de la venta de bonos a 30 años del jueves quedó ligeramente por encima del nivel del mercado antes del cierre de las ofertas a la 1 p.m. en Nueva York, una señal de que la demanda estuvo apenas por debajo de lo esperado.

“Una subasta exitosa no debe confundirse con una fuerte demanda estructural de activos de larga duración”, escribió en una nota Michal Stanczyk , gestor de cartera del equipo de Renta Fija Global de Allspring Global Investments.

La tasa de financiamiento de 5.216% es la más alta desde que el Tesoro dejó de emitir bonos a 30 años en 2001. La decisión, que fue polémicamente filtrada a operadores de Goldman Sachs antes del anuncio público, se revirtió en 2005.

Las circunstancias actuales difícilmente podrían ser más diferentes.

En aquel entonces, el mercado de bonos llevaba varias décadas alcistas. Una serie de superávits presupuestarios federales incluso había generado preocupación por la escasez de deuda del gobierno de EE.UU. Hoy, el volumen de bonos del Tesoro en circulación es 10 veces mayor y sigue creciendo rápidamente, tras duplicarse desde 2018 hasta unos US$ 31 billones.

A medida que los compradores tradicionales se han alejado de los bonos del Tesoro, los inversionistas privados han ocupado su lugar, pero exigiendo mayores rendimientos.

“A medida que el mercado depende cada vez más de inversionistas sensibles a los precios, el mismo volumen de oferta del Tesoro puede requerir una mayor concesión en el rendimiento para ser absorbido”, escribió un equipo de Barclays Plc encabezado por Demi Hu .

El jueves, los rendimientos a 30 años caían alrededor de cuatro puntos básicos, ya que una baja en los precios del petróleo y datos moderados de precios al productor reducían las apuestas a un aumento de tasas de la Fed este año. Ahora asignan una probabilidad de alrededor de 35% a un incremento en septiembre, frente a cerca de 50% antes esta semana.

Ajuste de las directrices

El tamaño de futuras subastas de bonos a largo plazo ha sido objeto de debate durante la última semana, después de que funcionarios del Tesoro introdujeran un cambio inesperado en su más reciente declaración trimestral sobre política de endeudamiento. En lugar de decir, como antes, que evaluaban posibles “aumentos” en las ventas de bonos con cupón y notas de tasa flotante, señalaron que ahora consideran posibles “cambios”.

Los inversionistas interpretaron el cambio como una señal de que el Tesoro podría reducir las ventas de los bonos de largo plazo más castigados por el mercado. Incluso si ese recorte no se concreta, el consenso es que, cuando el Tesoro aumente el tamaño de sus subastas, probablemente concentrará las nuevas emisiones en vencimientos más cortos, de entre dos y siete años.

Eso ampliaría la actual estrategia del Tesoro de acortar los vencimientos, orientando una mayor proporción de las emisiones hacia letras que vencen en un año o menos. La estrategia permite evitar los mayores rendimientos de la deuda de largo plazo, pero aumenta el riesgo de refinanciamiento.

“La única solución clara que veo es que el gobierno de EE.UU. ajuste su presupuesto”, dijo Fath sobre cómo reducir los costos de financiamiento de largo plazo. “Toda la estrategia de intentar trasladar la emisión hacia el extremo corto de la curva tiene un límite, ¿verdad? Después de eso, se convierte en lo que yo llamaría irresponsable”.