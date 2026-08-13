Una cadena de televisión emite noticias sobre el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense desde la Bolsa de Nueva York, el 12 de agosto. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El gobierno de Estados Unidos vendió bonos a 30 años con la tasa de interés más alta en un cuarto de siglo, en medio de una persistente ola de ventas que ha alimentado las expectativas de que el Tesoro recurra más a deuda de corto plazo para financiarse.

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