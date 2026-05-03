El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó el domingo que Estados Unidos estaba asfixiando a Irán con el “bloqueo económico” impuesto junto con la ofensiva militar lanzada con Israel a finales de febrero.

El presidente Donald Trump “ordenó la máxima presión en marzo (sobre Irán), y hace tres semanas ordenó al Departamento del Tesoro y a mí que comenzáramos la ‘Furia Económica’”, explicó el secretario el domingo en Fox News.

Esta medida pretende ser la contraparte económica de la ofensiva militar denominada “Operación Furia Épica”, que comenzó el 28 de febrero.

Un alto el fuego está vigente desde el 8 de abril.“Puedo asegurarles que estamos asfixiando al régimen, que ya no pueden pagar a sus soldados”, declaró Bessent.

“Este es un verdadero bloqueo económico”, añadió, enfatizando que la Armada estadounidense está impidiendo el tránsito naval hacia y desde Irán.

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El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este domingo que un total de 49 buques han sido bloqueados.Bessent añadió que Estados Unidos ha intensificado la presión sobre quienes envían dinero a Irán para ayudar a la Guardia Revolucionaria.“Llevan años robando al pueblo iraní. Tienen dinero en el extranjero, el cual hemos localizado. Seguiremos rastreándolo y protegeremos estos activos para el pueblo iraní una vez resuelto el conflicto”, afirmó.

El sábado, Bessent declaró que el bloqueo económico continuaría “hasta que se restablezca la libertad de navegación previa al 27 de febrero”, refiriéndose a la prohibición impuesta por Teherán al tránsito de buques no aliados por el estrecho de Ormuz, crucial para el transporte de hidrocarburos.

Mientras tanto, en una entrevista simultánea con CBS el domingo por la mañana, el asesor económico del presidente Kevin Hassett afirmó que la economía iraní estaba al borde de una “calamidad extrema; sufren hiperinflación”.

“Están empezando a experimentar hambruna”, declaró.