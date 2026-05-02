Muchos clientes han optado por retirar sus fondos de instrumentos tradicionales como el plazo fijo para mantenerlos disponibles en cuentas de ahorro, aun cuando ello implique aceptar una menor rentabilidad, dijo Manuel Chacaltana, gerente central de Finanzas y Control de Gestión de la Caja Arequipa.

Si bien en los primeros meses del 2026 se observa una ligera recuperación -en parte estacional-, el producto aún enfrenta el reto de reconquistar a un segmento de ahorristas que prioriza flexibilidad, agregó.

En 2022, estos instrumentos ofrecían rendimientos cercanos al 10% anual, impulsados por un contexto de tasas de interés elevadas.

Si bien en la actualidad estos retornos han disminuido, el mercado aún presenta opciones atractivas con tasas alrededor del 5%.

Esta tendencia se alinea con la estabilidad observada en la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que se ha mantenido en 4.25% durante ocho meses.

Dicho escenario muestra una normalización del sistema financiero, donde los ahorristas aún pueden encontrar alternativas rentables, aunque con menores niveles de ganancia respecto a años previos.

¿Quiénes pagan más en Perú?

Asumiendo un ahorro de S/ 30,000, entre las primeras de la lista están las financieras Surgir, que ofrece un producto a plazo fijo con tasa de 5.30% anual; y Efectiva, con un rendimiento de 5.25% anual, según el portal web de Comparabien.com.

También se encuentra la Caja Huancayo con un depósito a plazo de fijo que paga 5.25% en un año.

Les siguen las financieras Qapaq y Oh! (ahora InFinance XP), así como la Caja Cusco con una rentabilidad anual de 5%.

Otras opciones con retornos entre 4.60% y 4.85% anual son los plazos fijos de Mibanco, Bancom, Compartamos Banco y financiera Confianza.