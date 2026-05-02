Si bien en la actualidad estos retornos han disminuido, el mercado aún presenta opciones atractivas. (Foto: Andina)
Si bien en la actualidad estos retornos han disminuido, el mercado aún presenta opciones atractivas. (Foto: Andina)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Durante el 2025, los depósitos a plazo fijo perdieron dinamismo dentro del sistema financiero. No solo dejaron de crecer al ritmo esperado, sino que incluso mostraron retrocesos.

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