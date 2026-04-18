Instituciones como Financiera Confianza, Financiera Surgir y Compartamos Banco han ampliado su oferta en los últimos años. (USI)
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Zulema Ramirez Huancayo
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El acceso al crédito en el Perú sigue siendo un desafío para una parte importante de la población, pese al crecimiento del sistema financiero en los últimos años.

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