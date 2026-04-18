Factores estructurales como la alta informalidad laboral limitan la posibilidad de demostrar ingresos estables, lo que dificulta la evaluación de riesgo por parte de las entidades financieras.

Es así que más personas se están juntando para obtener un crédito formal mediante los esquemas de financiamiento grupal, llamando el interés de las entidades financieras.

Dichos productos solidarios, regulados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), son otorgados a un conjunto de solicitantes que asumen de manera conjunta la responsabilidad del préstamo.

En este esquema, el sujeto de crédito es el grupo en su totalidad, por lo que cada integrante se constituye en deudor solidario, comprometiéndose a responder -sin reserva ni limitación- por el cumplimiento íntegro de las obligaciones frente a la entidad financiera, de forma indistinta.

Oferta

Instituciones como Financiera Confianza, Financiera Surgir y Compartamos Banco han ampliado su oferta en los últimos años.

En el caso de Confianza, han pasado de financiar a 36,822 personas en el 2021 a 70,000 en el 2025 bajo este producto, según indica su memoria anual.

Surgir indica que los préstamos grupales representaron aproximadamente el 17% de las colocaciones de crédito, representaron a su vez alrededor del 50% del total de los ingresos.

Estas entidades apuntan principalmente a emprendedores, en especial mujeres, que operan en la informalidad o sin historial crediticio. A través de metodologías grupales, no solo facilitan el acceso al crédito, sino que también promueven educación financiera y acompañamiento.

Por su parte, Kori -ahora cooperativa de ahorros y crédito- busca ingresar a competir en este mercado como financiera, orientando su estrategia al financiamiento de la micro y pequeña empresa mediante la oferta de créditos tanto individuales como grupales.

A la fecha, ha sido autorizada por la SBS para iniciar su etapa de organización, mientras que el inicio de operaciones quedará condicionado a la obtención de la licencia de funcionamiento.