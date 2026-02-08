A la fecha, unas tres entidades supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ya utilizan este canal de mensajería como ventanilla digital.

Mibanco, por ejemplo, ha desarrollado su propio canal de crédito 100% automatizado vía WhatsApp, que permite al cliente no solo la apertura de cuentas de ahorro sino seguir el proceso completo de desembolso de un préstamo sin salir de la aplicación.

En una entrevista previa con Gestión, el banco indicó que la oferta estará dirigida tanto para clientes vigentes como para nuevos empresarios del segmento mype.

A este se sumó recientemente la Caja Arequipa, primera microfinanciera que viene realizando colocaciones de crédito directamente a través de la app de mensajería.

Según información de la entidad edil, ya se han otorgado S/ 1.7 millones en préstamos en la fase inicial del proyecto.

Otro caso similar es el del Banco de la Nación que ha habilitado un chat automatizado por WhatsApp para la evaluación de créditos -aunque todavía no se concretan desembolsos 100% por esta vía-, que permite solicitar préstamos personales.

Pagos

En tanto, Interbank ha implementado una función que permite hacer transferencias y pagos directamente desde WhatsApp, sin salir del aplicativo.

La orden la debe dar el cliente por mensaje de texto o voz en la app, y el banco se encarga de procesar la transacción.

Para que los usuarios de Interbank puedan acceder a esta herramienta, deben activarla desde su banca móvil. Generar una clave de seguridad y validar su identidad con biometría.

Mibanco también está preparando su tecnología para que los emprendedores puedan realizar pagos por el app de mensajería, función que estarían desplegando en el primer tramo de este año, según informó la entidad.