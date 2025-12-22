YaVendió es un vendedor de inteligencia artificial que asiste en el proceso de venta por Whatsapp, principalmente. (Foto: Difusión)
Mayumi García
La gran mayoria de pequeños y medianos empresarios, principalmente, de sectores como el retail se inician en el mundo de los negocios apalancados en las redes sociales, las cuales se han convertido en una fuente importante de ventas. Así, YaVendió, startup peruana que utiliza inteligencia artificial para concretar ventas por aplicaciones como Whatsapp o TikTok, surge como una propuesta interesante para emprendedores que apuntan a concretar transacciones a través de esta vía, con ingresos que pueden alcanzar los US$ 10,000 al mes o más. ¿De qué trata?

