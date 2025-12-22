David Tafur, CEO de YaVendió, explicó que dicho software desempeña el rol de un vendedor de inteligencia artificial, cuyo sistema operativo permite desarrollar todo el proceso de venta, desde el primer mensaje a la red social hasta el final de la compra del producto.

“Siempre decimos que la atención es desde que envías un mensaje a whatsapp hasta el pago; YaVendió tiene la información de tus productos, respuestas a las preguntas de los clientes, cierre de la venta, cálculo de los fletes y creación de la orden para hacer los envíos. Además, en la posventa si el cliente tiene dudas de su pedido, también las resuelve. Básicamente toda la atención es 100% cubierta por nuestra plataforma”, explicó el representante.

En esa línea, Tafur señaló que actualmente, entre las compañías que encuentran respaldo en esta tecnología se encuentran La Positiva Seguros, el retail Sicurezza, entre otros; aunque aclaró que el grueso de la cartera está formado por pequeñas y medianas empresas que se dedican a la venta de ropa, cosméticos y moda, en general.

“Atendemos a miles de negocios en América Latina con nuestros planes gratuitos y con planes de pago alrededor de 500 comercios, entre los mercados de Perú, México y Brasil”, añadió.

El plan gratuito garantiza respuestas por medio de Whatsapp; por ejemplo, a un máximo de 100 clientes al mes; en tanto, con los planes de pago la cobertura mensual aumenta de acuerdo a tarifas personalizadas que se establecen, según la demanda de las empresas.

“La membresía más económica es la de US$ 20 con la que se tiene acceso a la atención de 300 clientes al mes, con una tasa de conversión de entre el 5% y el 20%. Dependiendo del ticket, un emprendedor que paga esa tarifa mensual puede estar haciendo alrededor de US$ 1,000 al mes en ventas. Ahora también tenemos unos 60 que denominamos emprendedores héroes, pues empezaron con cero o casi cero en ventas y ahora han llegado a más de US$ 10,000 al mes con nosotros”, refirió.

El empresario señaló que, por lo general, el ticket promedio de las ventas que se realizan utilizando la tecnología de YaVendió es de US$ 60 por transacción.

Ingresos de YaVendió

Cerca del 50% de los ingresos de YaVendió se generan por clientes de México y Brasil; en tanto, que casi el otro 50% lo representa Perú y un pequeño porcentaje en los que se encuentran usuarios de otras partes del mundo. “Tenemos clientes en toda América Latina, pero nuestro foco está en estos tres mercados (Perú, México y Brasil)”, agregó.

Tafur explicó que la operación en el mercado local empezó en enero del año pasado, siendo que cerraron el 2024 con una facturación de US$ 350,000. “Para este año estamos proyectando culminar con ingresos de US$ 1.5 millones, impulsado por la facturación sobre todo de la segunda parte del año, donde se viene logrando cerca de US$ 1 millón”, detalló.

Para estos resultados, el ejecutivo destacó el buen performance del mercado peruano y del territorio mexicano en el que con menos de un año de presencia, la plataforma ha alcanzado importante penetración.

David Tafur, CEO de YaVendió. (Foto: YaVendió)