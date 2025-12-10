Estados Unidos también lanzará una “revisión integral” de las aprobaciones otorgadas a personas de esos países que ingresaron desde el inicio del mandato del presidente Joe Biden en 2021. (Foto: LordHenriVoton / iStock)
Estados Unidos también lanzará una “revisión integral” de las aprobaciones otorgadas a personas de esos países que ingresaron desde el inicio del mandato del presidente Joe Biden en 2021. (Foto: LordHenriVoton / iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Estados Unidos propone que los visitantes extranjeros entreguen su historial de redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar al país, incluidos ciudadanos de Australia, Alemania, Japón y el Reino Unido, que actualmente pueden entrar sin visa.

TE PUEDE INTERESAR

Suecia reabrirá su embajada en Perú en 2026 después de tres años de inactividad
¿Trabajas en verificación de datos? Así puede afectarte la nueva revisión de visas H-1B en Estados Unidos
Embajadora de Australia en Perú destaca récords en comercio, interés en minería y el surf
Bolivia anuncia el retiro de visas para turistas de Estados Unidos, Israel y otros países
¿Qué puede hacer legalmente el Perú para controlar el ingreso de migrantes irregulares?
Hungría anuncian becas para estudios de pregrado y posgrado, ¿cómo participar?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.