El Gobierno de Hungría, en convenio con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), lanzó la Beca Stipendium Hungaricum, convocatoria 2026-2027, para estudiar programas de pregrado, maestría o doctorado en el corazón de la Europa Central con todos los gastos cubiertos, informó dicho programa adscrito al Ministerio de Educación (Minedu).

Esta oportunidad, financiada completamente por el Gobierno de Hungría, ofrece más de 1,400 programas de estudio en diversas áreas académicas, impartidos por más de 20 instituciones de educación superior del país europeo.

La postulación es virtual, gratuita y estará abierta hasta el 15 de enero del 2026 a las 8:00 a. m. (hora peruana). No hay límite de edad para participar.

La beca cubre el pago total de matrícula, alojamiento en residencia universitaria (o un subsidio mensual equivalente), seguro médico y una asignación económica mensual durante toda la duración de los estudios, cuyo monto varía según el nivel académico.

LEA TAMBIÉN: Universidad Nacional de Música obtiene licenciamiento y proyecta expansión

La visa otorgada a los estudiantes es gratuita con atención consular preferencial, y además de estudiar, permite trabajar a lo largo de la duración de los estudios. Además, los estudiantes recibirán un año de curso inicial del idioma húngaro gratis.

Requisitos

Para postular, los interesados deben ser de nacionalidad peruana, tener 18 años a más y demostrar dominio del inglés.

También deben presentar el certificado de estudios del último grado obtenido y una carta de motivación. En el caso del doctorado, se requieren además cartas de recomendación y un plan de investigación.

Los documentos deben ser traducidos, aunque no requieren apostilla ni traducción oficial, salvo que posteriormente la universidad lo solicite.

Se dará prioridad a los solicitantes que elijan programas de estudio de los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas (STEM), además de las ciencias médicas y de la salud y la agricultura.

¿Cómo postular?

Si cumplen con el perfil, los interesados deben revisar a detalle la web de la convocatoria stipendiumhungaricum.hu/, seleccionar la opción “Perú”, “Alianza del Pacífico” o “SEGIB” y revisar los programas de estudios disponibles en la sección Study Finder. Una vez se haya elegido hasta dos opciones, deben hacer clic en “Apply now” para comenzar su postulación.

En la plataforma de postulación deben crear una cuenta, completar los datos requeridos y cargar la documentación correspondiente.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, el Pronabec verificará el cumplimiento de requisitos y enviará los expedientes válidos al Programa Stipendium Hungaricum, que efectuará la evaluación final y comunicará los resultados.

Se recomienda a los postulantes revisar constantemente la sección My Applications, así como las pestañas Tasks y Messages en la plataforma para mantenerse informados sobre el estado y las comunicaciones oficiales del proceso.

En sus cuatro convocatorias, más de 70 peruanos han ganado la Beca Stipendium Hungaricum para estudiar en Hungría, convirtiéndose en embajadores culturales y académicos del Perú en Europa Central.

Reconocido por su sólida tradición universitaria y calidad educativa, el país europeo se ha consolidado como un destino atractivo para estudiantes internacionales, además, aseguran que el 90 % de sus becarios afirma que volvería a estudiar allí.

Más información está disponible en la página de difusión del Pronabec: www.pronabec.gob.pe/beca-stipendium-hungaricum/ Ante consultas específicas sobre la beca, pueden escribir a becas.canalizadas@pronabec.gob.pe

Para conocer más sobre las becas de cooperación internacional, se puede visitar la página www.pronabec.gob.pe/becas-de-otros-paises/