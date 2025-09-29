El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció la convocatoria de Beca Permanencia 2025, dirigida a estudiantes de universidades públicas en condición de pobreza o pobreza extrema, con buen rendimiento académico . En total, se otorgarán 8,000 becas.

Los beneficiarios recibirán una subvención mensual para cubrir gastos de alimentación, movilidad local y útiles de escritorio. Asimismo, contarán con acompañamiento socioemocional y de bienestar hasta la culminación de la carrera profesional.

La postulación será de manera virtual y gratuita. Los interesados deben hacerlo desde el viernes 3 de octubre hasta el miércoles 22 de octubre (23:59 horas) a través de la página web oficial del concurso: www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/ No hay límite de edad para postular.

REQUISITOS PARA POSTULAR

Entre los requisitos para participar en Beca Permanencia 2025, figuran:

Ser estudiante de una universidad pública, carrera y sede, elegibles por el concurso, y cursar entre el segundo y último ciclo académico en el semestre 2025-II (para régimen semestral) o entre el segundo y el último año lectivo en el año académico 2025 (para régimen anual).

Además, se debe tener buen rendimiento académico: como mínimo pertenecer al medio superior en el último periodo académico concluido o acumulado hasta el último periodo académico concluido (año o semestre, según corresponda).

Para acreditar ambos requisitos, se deberá adjuntar obligatoriamente una constancia o certificado emitido por la autoridad competente de la institución de educación superior (IES) elegible que acredite nombre de la IES, sede y programa de estudios, nombres y apellidos del estudiante, número de DNI, régimen de estudios (semestral o anual) y duración total del programa, ciclo matriculado, y ciclo o año o periodo académico al que corresponde el rendimiento académico (por ejemplo, 5to ciclo, 2025-2 / 4to año, 2024).

Asimismo, se debe acreditar condición de pobreza o pobreza extrema vigente, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

Beca Permanencia 2025 busca garantizar que miles de jóvenes de universidades públicas culminen sus estudios sin que la falta de recursos económicos sea un impedimento. Foto: Pronabec.

CONDICIONES PRIORIZABLES

El concurso otorga puntajes adicionales a quienes acrediten condiciones priorizables. Entre ellas se encuentra ser víctima de la violencia ocurrida en el país durante los años 1980 y 2000; acreditar discapacidad; ser voluntario reconocido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; pertenecer a los distritos incorporados al ámbito del Huallaga o del Vraem, y pertenecer a comunidades nativas amazónicas, campesinas o pueblo afroperuano.

La lista de seleccionados se publicará el 18 de noviembre y la aceptación de la beca deberá realizarse entre el 19 y 26 de noviembre, para recibir los beneficios. La lista de becarios se difundirá a partir del 24 de noviembre.

Para mayores detalles, los interesados pueden revisar las bases del concurso en www.pronabec.gob.pe/beca-permanencia/, escribir al Facebook o al WhatsApp 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18.