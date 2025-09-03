Beca 18: Si cumpliste Servicio Militar Voluntario, podrás postular a modalidad especial del programa. (Fuente: El Peruano)
Redacción Gestión
Los podrán postular a una modalidad especial del para que sigan una carrera profesional a través del Estado, informó el (Pronabec)

Esta modalidad permitirá a los interesados postular hasta los 30 años cumplidos a la fecha de publicación de bases, siendo la única con este margen de edad.

, para postular a la , es indispensable que el interesado haya cumplido al menos 12 meses de , lo cual debe acreditarse mediante Libreta o Constancia escaneada hasta la fecha de publicación de las bases, programada para el viernes 5 de septiembre de 2025.

También se exige buen rendimiento académico: pertenecer al medio superior en los dos últimos grados concluidos de secundaria, ya sea en Educación Básica Regular, Especial o Alternativa.

Pronabec indicó que, además de , existen otras nueve modalidades para distintos grupos vulnerables, como la Ordinaria para jóvenes pobres o en pobreza extrema, y ​​Reparada para víctimas o familiares directos de la época de violencia en el país entre 1980 y 2000.

Asimismo, se encuentran las modalidades Vraem, para estudiantes de la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro; Huallaga para los estudiantes de esta zona, Protección para quienes estuvieron bajo protección estatal y EIB para quienes dominan una lengua nativa y aspiran a Educación Intercultural Bilingüe.

Además, precisaron que la modalidad Comunidades Nativas Amazónicas y Pueblos Afroperuanos se ha dividido para que cada grupo tenga su propia opción, y la modalidad Hijos de Docentes está destinada a los hijos de maestros de la Carrera Pública Magisterial.

Finalmente, para la convocatoria actual se ofrecerá 20 mil que cubren todos los gastos académicos y no académicos. La postulación será virtual y gratuita, iniciando en los próximos días.

Para más información, puedes ingresar a la , en la que también se publicarán las bases y todo el proceso del concurso. También puedes seguir la , llamar a la línea gratuita 0800 000 18, a la central telefónica (01) 612 8230 o escribir al WhatsApp institucional 914 121 106.

Pronabec indicó que, además de Fuerzas Armadas, existen otras nueve modalidades para distintos grupos vulnerables. (Fuente: Gobierno del Perú)
