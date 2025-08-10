Las acciones lideradas por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, en la provincia de Pataz, se ejecuta en el marco del Decreto Supremo N.° 101-2025-PCM, que amplía el estado de emergencia por 60 días, desde el 7 de agosto. Foto: Mindef.
Las acciones lideradas por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, en la provincia de Pataz, se ejecuta en el marco del Decreto Supremo N.° 101-2025-PCM, que amplía el estado de emergencia por 60 días, desde el 7 de agosto. Foto: Mindef.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno, a través del Ministerio de Defensa (Mindef), aseguró que los últimos seis operativos en la provincia de Pataz, región de La Libertad, ejecutados por el ocasionaron más de S/ 12 millones en pérdidas a la

La más reciente intervención del Cupaz, conformado por miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tuvo lugar en el sector Pampa de Yeso, en Pataz, donde, a través de los operativos Lima I y Lima II, se generaron más de S/ 280 mil en pérdidas económicas a las organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal.

En este punto, precisamente, se capturó a tres personas vinculadas a organizaciones ilegales y se incautó 5.5 toneladas de mineral aurífero. Este resultado debilita a las bandas criminales que subsisten en este sector del país, remarcó el Mindef.

LEA TAMBIÉN: Reinfo: Minem impulsa capacitaciones a mineros para que se formalicen antes que venza registro

Hace poco más de una semana, las fuerzas del orden también ejecutaron los operativos Drako I y Drako II, en los sectores Los Alisos y La Quinta, respectivamente. El valor total de lo incautado ― asciende a más de S/ 10.6 millones. Entre los bienes incautados se halla diverso material explosivo, maquinarias pesadas, una bocamina destruida, entre otros.

La última semana del mes de julio, además, el Cupaz ejecutó con éxito los operativos Relámpago I y Relámpago II, provocando más de S/ 1.3 millones en pérdidas en el sector Marleny, en el centro poblado Cedros, en Pataz. De la misma forma, en el lugar se destruyó una bocamina y desmanteló otras dos, entre otros resultados.

Las acciones lideradas por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, en la provincia de Pataz, se ejecuta en el marco del que amplía el estado de emergencia por 60 días, desde el 7 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR

Minería ilegal en Pataz: incautación de equipos durante operativo supera los S/ 7 millones en valor
Minería ilegal: modelo “integral” de combate en Pataz se replicaría en otras zonas del Perú
Paro indefinido en Pataz bloquea accesos y pone en riesgo la producción aurífera

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.