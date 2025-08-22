La convocatoria 2026 de Beca 18 tiene 10 modalidades de postulación, para que los aspirantes al concurso elijan cuál es la que se adecúa más a su condición de vulnerabilidad o situación especial en la que viven. Cada una de ellas tiene sus requisitos, por lo que es importante conocerlos para tener más oportunidades de ganar el concurso.

Pronabec recordó que la convocatoria 2026 ofrecerá 20,000 becas integrales para que peruanos de buen y alto rendimiento académico sigan estudios superiores con todos los gastos cubiertos por el Estado. La postulación iniciará en setiembre, y será virtual y gratuita.

Requisitos por modalidad

En todas las modalidades es necesario presentar el Certificado Oficial de Estudios digital (solicitarlo en certificado.minedu.gob.pe/), el Certificado Oficial de Estudios físico (escaneado) o la Constancia de Logros de Aprendizaje (solicitarlo en constancia.minedu.gob.pe/). Asimismo, el rendimiento académico del postulante deberá ser acreditado en los dos últimos años concluidos de la secundaria.

• Ordinaria: Acreditar pobreza o pobreza extrema, a través del Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh) y pertenecer al tercio superior.

• Vraem: Acreditar haber estudiado en un colegio ubicado en el ámbito del Vraem (a través del código modular de la institución) y pertenecer al tercio superior.

• Huallaga: Acreditar haber estudiado en un colegio ubicado en el ámbito del Huallaga (a través del código modular de la institución) y pertenecer al tercio superior.

• Protección: Acreditar desprotección familiar (a través del documento oficial emitido por el Ministerio de la Mujer o Poblaciones Vulnerables o del Poder Judicial) y pertenecer como mínimo al medio superior.

• Fuerzas Armadas: Acreditar haber servido en el Servicio Militar Voluntario como mínimo por 12 meses (a través de la Libreta del Servicio Militar o de la constancia) y pertenecer como mínimo al medio superior.

• Repared: Acreditar estar inscrito en el Registro Único de Víctimas (RUV) o Registro Especial de Beneficiarios de Reparación en Educación (Rebred), lo cual se verificará en la Base de Datos del Consejo de Reparaciones o con el Certificado de Acreditación. Tener como mínimo nota 12.

• Educación Intercultural Bilingüe (EIB): Presentar declaración jurada de dominio de una lengua originaria, y pertenecer como mínimo al medio superior.

• Comunidades Nativas Amazónicas: Acreditar pertenencia a una comunidad nativa amazónica, que forme parte de la base de datos del Ministerio de Cultura o de una organización/federación indígena amazónica. Pertenecer como mínimo al medio superior.

• Pueblos Afroperuanos: Acreditar pertenencia al pueblo afroperuano, a través de una constancia firmada por una organización afroperuana registrada en el Ministerio de Cultura, pertenecer como mínimo al medio superior.

• Hijos de Docentes: Acreditar ser hijo de docente de la Carrera Pública Magisterial, que se verifica automáticamente en la Base de Datos de Docentes Nombrados del Ministerio de Educación o a través de una boleta de pago del docente emitida en el año 2025. Pertenecer al tercio superior.

Asimismo, para las modalidades Ordinaria, Vraem, Huallaga y Protección, el postulante debe tener menos de 22 años; en tanto, para las modalidades Repared, EIB, CNA y PA no hay límite de edad. Para la modalidad Fuerzas Armadas, el aspirante a la beca deberá tener como máximo 30 años.