Con miras al lanzamiento de la convocatoria 2026 de Beca 18, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, recordó a los postulantes la importancia de tramitar con anticipación la clasificación socioeconómica del hogar. Este documento es necesario para cumplir requisitos o acceder a puntaje adicional en el concurso.

Beca 18 cuenta con ocho modalidades de postulación. La más conocida, la ordinaria, exige como requisito tener vigente la condición de pobreza o pobreza extrema, según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh), administrado por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

Las otras siete modalidades no requieren acreditar pobreza o pobreza extrema para postular, aunque sí otorgan puntaje adicional si el postulante cuenta con esta condición. Son: Vraem, Huallaga, Repared, Protección, Comunidad Nativa Amazónica y Población Afroperuana (PA), Fuerzas Armadas y Educación Intercultural Bilingüe (EIB).

¿Cómo obtener o actualizar la clasificación socioeconómica?

Verificar si está vigente

Ingresar al portal del OFIS, en “Consultar la Clasificación Socioeconómica (CSE) de tu hogar”, a través del enlace, y colocar el número de DNI y datos solicitados.

Si no figura o está desactualizada

Acudir a la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad distrital con el DNI de todos los integrantes del hogar y un recibo de luz (no mayor a tres meses).

Completar el Formato S100 con la información de todos los miembros.

Permitir la visita domiciliaria, si es solicitada.

Esperar el resultado: hasta 25 días hábiles en zonas urbanas y hasta 40 días en zonas rurales. El estado puede consultarse en el enlace del padrón o en la municipalidad.

Pronabec precisó que el personal municipal de la ULE solo recolecta datos, mientras que el OFIS evalúa y valida la información con otras bases oficiales. Los Censos Nacionales 2025 no reemplazarán ni actualizarán la clasificación socioeconómica, ya que son procesos independientes.