Cada año miles de estudiantes se preguntan cuáles son las mejores universidades del país antes de elegir dónde estudiar. La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) busca responder esa pregunta con su Ranking Universitario 2025, presentado el pasado 23 de setiembre.

Este IV Informe Bienal 2021-2022, basado en datos administrativos y fuentes públicas recabados por la entidad en ese periodo, retrata la realidad del sistema universitario y marca tendencias clave en calidad educativa e investigación.

La Sunedu ha separado en listas independientes a las universidades públicas y privadas, permitiendo una comparación más justa entre instituciones similares.

Según este nuevo ordenamiento, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia encabezan, respectivamente, el top 10 de universidades públicas y privadas del Perú.

A continuación, conoce las listas de las mejores universidades públicas y privadas

Top 10 universidades públicas del Perú

1.-Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

2.-Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA)

3.-Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4.-Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

5.-Universidad Nacional de Trujillo (UNT)

6.-Universidad Nacional Federico Villarreal

7.-Universidad Nacional de Moquegua

8.-Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

9.-Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas

10.-Universidad Nacional del Altiplano

En este informe se destaca el avance de universidades jóvenes como la Universidad Nacional de Moquegua y la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, que ingresan por primera vez al top 10 público.

Top 10 universidades privadas del Perú

1.-Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2.-Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3.-Universidad Científica del Sur (Científica)

4.-Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

5.-Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

6.-Universidad San Martín de Porres (USMP)

7.-Universidad César Vallejo (UCV)

8.-Universidad Continental

9.-Universidad Ricardo Palma

10.-Universidad de Lima

En el caso de las privadas, la Universidad Científica del Sur escaló posiciones hasta ubicarse en el tercer lugar. Además, UCV, Continental y Ricardo Palma consolidan su presencia entre las diez primeras, evidenciando un cambio en la dinámica académica y de investigación.

Sunedu precisa que este ranking constituye una herramienta de orientación para estudiantes y familias a la hora de elegir una institución superior. La lista completa, con las 39 universidades públicas y 43 privadas evaluadas, está disponible en este enlace.