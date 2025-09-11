Seis universidades vinculadas a la cultura afroamericana en Estados Unidos han recibido amenazas y, por lo tanto, han puesto en alerta a sus estudiantes, en horas cargadas por la tensión política tras el asesinato del influencer político Charlie Kirk.

Las casas de estudio que alegan haber sido hostigadas son: Hampton University y Virginia State University (Virgina), Southern University (Luisiana) y Alabama State University (Alabama). También están Clark Atlanta y Spelman College (Georgia).

Cada universidad ha puesto a sus alumnos bajo confinamiento, luego de que Charlie Kirk —referente de opinión del ala ultraconservadora en Estados Unidos, y reconocido por Donald Trump— fuese abatido en un conversatorio en la universidad Utah Valley.

Kirk cobró relevancia política por su postura ultraderechista y rechazo a las iniciativas de izquierda, además de cuestionar planes progresistas vinculadas a inmigrantes, derechos LGBTIQ+ y justicia racial. Era un defensor de portar armas en pro de la defensa personal.

El FBI aseguró que están “al tanto de las amenazas” recibidas por las universidades afroamericanas, pero “no tienen información para pensar que son creíbles”.

“Seguiremos trabajando con nuestras agencias de seguridad locales, estatales y federales para recopilar, compartir y actuar sobre la información relacionada con amenazas a medida que llegue a nuestra atención”, indicaron al medio local WBRZ.

Con información de EFE.