Líderes mundiales advirtieron sobre los daños de la violencia con motivaciones políticas tras el asesinato del activista estadounidense de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump.

Kirk, una voz influyente en la política conservadora con tan solo 31 años, recibió un disparo el miércoles mientras hablaba en un evento en la Utah Valley University. Así reaccionaron dirigentes mundiales a su asesinato:

- “Momento oscuro para Estados Unidos” (Trump) -

“Este es un momento oscuro para Estados Unidos”, declaró el presidente estadounidense Donald Trump en un video publicado en su plataforma Truth Social horas después del asesinato de Kirk, a quien consideró un “mártir de la verdad”.

“Mi gobierno encontrará a cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros casos de violencia política, incluidas las organizaciones que la financian y la apoyan”, aseguró.

- “Sin justificación”: Canadá -

“Estoy consternado por el asesinato de Charlie Kirk. No hay justificación para la violencia política y cada acto de violencia política amenaza la democracia”, dijo el primer ministro canadiense, Mark Carney, en X.

- “En contra de toda violencia”: México -

“Estamos totalmente en contra de cualquier violencia y particularmente la violencia política. Nuestra condena a actos de este tipo”, dijo este jueves la presidenta de México Claudia Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

- “Libertad para debatir” (Reino Unido) -

“Todos debemos tener libertad para debatir abierta y libremente sin miedo; no puede haber justificación para la violencia política”, escribió el primer ministro británico, Keir Starmer, en X.

- “Herida profunda para la democracia” (Italia) -

“Un asesinato atroz, una herida profunda para la democracia y para quienes creen en la libertad. Mis condolencias a su familia, a sus seres queridos y a la comunidad conservadora estadounidense”, señaló la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

- “Asesinado por decir la verdad” (Israel) -

“Charlie Kirk fue asesinado por decir la verdad y defender la libertad. Un fiel amigo de Israel, luchó contra las mentiras y defendió con valentía la civilización judeocristiana”, escribió el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en X.

“Hablé con él hace apenas dos semanas y lo invité a Israel. Lamentablemente, esa visita no se realizará”.

- “Alto al odio” (Hungría) -

“La muerte de Charlie Kirk es el resultado de la campaña internacional de odio librada por la izquierda progresista-liberal”, afirmó el primer ministro húngaro, Viktor Orban, en X, aunque los investigadores estadounidenses aún no han revelado un posible motivo.

“Esto es lo que llevó a los ataques contra (el primer ministro eslovaco) Robert Fico, contra (el ex primer ministro checo) Andrej Babis, y ahora contra Charlie Kirk. ¡Debemos detener el odio! ¡Debemos detener a la izquierda que incita al odio!”, agregó.

- “Víctima de un asesinato atroz” (Argentina) -

Kirk “fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble”, escribió el presidente argentino Javier Milei en X.

- “Acto cobarde y horrendo” (Países Bajos) -

“En una democracia libre, nos enfrentamos con palabras, nunca con violencia”, declaró el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, en X. “Les deseo mucha fuerza a todos los afectados por este acto cobarde y horrendo”.