Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta el 15 de julio. Foto: Congreso de la República.
Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta el 15 de julio. Foto: Congreso de la República.
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Redacción Gestión
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El aprobó el Proyecto de Resolución Legislativa N.° 14769, mediante el cual se delega a la la facultad de legislar hasta el próximo 15 de julio.

La propuesta obtuvo 74 votos a favor, 16 en contra y dos abstenciones, permitiendo que dicho grupo parlamentario asuma determinadas funciones legislativas durante el período de receso del .

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De acuerdo con la resolución aprobada, la Comisión Permanente podrá debatir y aprobar los dictámenes, proyectos de ley y proyectos de resolución legislativa que se encuentren incluidos en el Orden del Día y en la agenda del Pleno del Congreso.

Asimismo, podrá abordar aquellas iniciativas que sean incorporadas por acuerdo de la Junta de Portavoces, en el marco de sus atribuciones.

Comisión Permanente con facultades para legislar hasta el 15 de julio próximo. Foto: Andina.
Comisión Permanente con facultades para legislar hasta el 15 de julio próximo. Foto: Andina.

La delegación también comprende las propuestas remitidas por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, conforme a lo establecido en el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

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No obstante, la resolución precisa que quedan excluidas de esta delegación las materias cuya tramitación por parte de la Comisión Permanente no está permitida por la Constitución. En ese sentido, el artículo 2 del dispositivo establece que no podrán ser abordados aquellos asuntos señalados en el segundo párrafo del inciso 4 del artículo 101 de la Carta Magna.

Con esta decisión, la Comisión Permanente quedará habilitada para continuar con la actividad legislativa durante las próximas semanas, dentro de los límites establecidos por el marco constitucional vigente.

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