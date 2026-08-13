Más cambios en el organigrama de Petroperú. | Andina
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Redacción Gestión
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, conoció Gestión según fuentes. La decisión se habría probado en reunión el último fin de semana.

Suárez cuenta con un bachiller en ciencias de la ingeniería, por la Universidad de Piura; y también en derecho, por la Universidad Tecnológica del Perú. Profesional en ingeniero Industrial, tiene también un magíster en administración por la Universidad ESAN.

Asimismo, registra un diplomado en finanzas por Universidad de Piura y otro en derecho corporativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Quien sería el nuevo gerente general de la petrolera cuenta con más de 40 años de experiencia en los sectores de hidrocarburos, energía, mantenimiento industrial, gestión de activos, planeamiento, administración corporativa y dirección de proyectos, según registró.

Además, goza de amplia trayectoria liderando operaciones, mantenimiento, gestión de riesgos y recursos humanos en Petroperú, así como también con experiencia en docencia universitaria de pregrado y de posgrado.

Nuevo directorio de Petroperú

La semana pasada, el jueves 6 de agosto, la Junta General de Accionistas —conformada por los ministerios de Economía y Finanzas, y de Energía y Minas— habría removido a cuatro directores, confirmado el retorno del economista Oliver Stark Preuss a la presidencia del directorio de Petroperú.

Los directores salientes serían Edmundo Lizarzaburu Bolaños, Richard Almerco Soto, Julio César de la Rocha Corzo y Carlos Lezameta Escribens. Solo se mantendría Carlos Linares Peñaloza.

El nuevo Directorio, que habría asumido funciones desde el viernes 7 de agosto, estaría integrado ahora por César Augusto Burga Rivera, Daniel Enrique Cabrera Ortega y Víctor Andrés Belaunde Gutiérrez.

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