Como parte del proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú, ProInversión realizó este viernes 07 de agosto la primera subasta pública del primer grupo de activos no estratégicos de la empresa estatal, logrando adjudicar dos de los cuatro inmuebles ofertados por un monto total de US$ 1′179,105. En concreto, estas son las dos primeras propiedades, de la lista que tiene la empresa estatal, que fueron vendidas.

En el evento, desarrollado bajo la modalidad de sobre cerrado, los postores presentaron sus propuestas económicas para los inmuebles convocados, refirió la agencia de promoción de la inversión.

Conforme a las bases establecidas, la buena pro fue otorgada a las ofertas económicas más altas que superaron el precio base de cada inmueble.

Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

¿Qué inmuebles de Petroperú se adjudicaron?

El primer inmueble adjudicado fue el “Chalet Paillardelle” ubicado en el distrito de San Isidro subastado en un precio base de US$ 662,233.08, el cual fue adjudicado por un monto de US$ 779,100.

El segundo activo adjudicado fue el antes conocido Petrocentro Cañete, que logró una oferta de US$ 400,005, duplicando su precio base de US$ 200,000.

“Tras la adjudicación, el proceso continuará con las etapas previstas en las bases, que incluyen la cancelación del precio ofertado, la suscripción de los contratos de compraventa y la posterior transferencia de los inmuebles a sus nuevos propietarios, según el cronograma establecido”, recalca ProInversión.

Ya Gestión había indicado a inicios de julio que ambos inmuebles formaban parte de un primer paquete de cuatro. Los otros dos, según información de este diario, que no lograron ser adjudicados son la ex Planta Pimentel, en Lambayeque, y la Casa Chimbote, en Áncash.

Además, vale recordar que Petroperú tenía prevista esta subasta para julio de este año. Sin embargo, se pospuso para este mes por el ingreso de 455 nuevos inmuebles para ser vendidos.