El Poder Ejecutivo designó a Carlos Humberto Salazar García en el cargo de Viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

La medida fue oficializada mediante Resolución Suprema N° 014-2026-MIDIS, publicada en el Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, mediante Resolución Suprema Nº 013-2026-MIDIS, se aceptó la renuncia formulada por Marco Antonio Maldonado Gutarra, al cargo de Viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Ambas resoluciones llevan la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales.

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Midis (Andina)

Trayectoria profesional

Carlos Humberto Salazar García cuenta con una amplia experiencia en gestión pública, dirección de proyectos estratégicos y administración de instituciones del Estado.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos directivos y de confianza en diversas entidades del Gobierno peruano, liderando iniciativas vinculadas a la innovación, la modernización institucional, la gestión tecnológica y la administración pública.

En septiembre del 2022 fue designado como director ejecutivo del Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, entidad encargada de la administración y aprovechamiento de la infraestructura deportiva construida para los Juegos Lima 2019, así como de la promoción de su sostenibilidad y uso para el desarrollo del deporte nacional.

Asimismo, en noviembre del 2024 fue designado director ejecutivo de la Unidad Ejecutora “Mejoramiento del Sistema de Información de la SUNAT (MSI)”, proyecto estratégico encargado de modernizar los sistemas de información de la administración tributaria peruana y fortalecer sus capacidades tecnológicas y de gestión. Desempeñó esta función hasta febrero del 2025.