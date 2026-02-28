El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso el adelanto del pago de subvenciones económicas a más de 1 millón 700 mil usuarios de sus programas sociales, en el marco de las acciones adoptadas por el Poder Ejecutivo para enfrentar el impacto de las lluvias intensas y otros eventos naturales en diversas zonas del país.

La cartera informó que ya comenzó el abono de los incentivos del programa Juntos, cuyos beneficiarios pueden acudir a las agencias y puntos autorizados para efectuar el retiro. De manera paralela, se ejecuta el pago correspondiente a los usuarios de Pensión 65 y Contigo.

En detalle, el adelanto en Juntos alcanza a más de 760 mil hogares. En el caso de Pensión 65, el abono comprende a más de 820 mil adultos mayores, mientras que Contigo beneficia a alrededor de 124 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza.

Como parte de la respuesta frente a la emergencia, el Midis también indicó que los Tambos del programa Programa Nacional PAIS han sido habilitados como albergues temporales, centros de acopio y espacios de monitoreo en las zonas más afectadas.

Adicionalmente, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del sector activó el seguimiento continuo de las emergencias registradas a nivel nacional, a través de los espacios de monitoreo y seguimiento sectorial, manteniendo una coordinación permanente con el COEN‑Indeci para el intercambio de información y la atención oportuna de los reportes de emergencia.