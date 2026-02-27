El ministro de Defensa, Luis Arroyo Sánchez, informó que el Gobierno ha distribuido maquinaria pesada del Ejército en diferentes puntos estratégicos del país con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante las lluvias intensas y posibles desbordes de ríos.

Según explicó, uno de los pilares del plan de contingencia es el despliegue de equipos del Ejército del Perú en zonas consideradas críticas, a fin de intervenir con rapidez frente a emergencias hidrometeorológicas.

“La maquinaria del Ejército se encuentra estratégicamente distribuida en todo el país para responder de inmediato ante el incremento del caudal de ríos o posibles desbordes, asegurando una capacidad de reacción permanente” , señaló el titular del sector.

Arroyo detalló que la estrategia del Ejecutivo combina presencia política en el territorio con acciones operativas directas. En esa línea, destacó que el presidente ha dispuesto la designación de un ministro responsable en cada región afectada, con el fin de coordinar en el lugar las acciones de respuesta.

“El presidente de la República nos ha designado a un ministro en cada región para coordinar directamente con las autoridades”, afirmó.

Esta medida, añadió, permitirá una articulación más ágil con los gobiernos regionales y municipales, facilitando la canalización de ayuda y optimizando la toma de decisiones en el terreno.

Coordinación multisectorial

El ministro indicó que la intervención contempla un trabajo conjunto entre distintos sectores del Ejecutivo, entre ellos el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua, además del despliegue de las Fuerzas Armadas.

El objetivo, precisó, es asegurar acciones oportunas y focalizadas según la magnitud de cada evento climático, así como mejorar la atención a las familias afectadas.

Finalmente, Arroyo sostuvo que contar con un representante del Ejecutivo en cada región refuerza la conducción técnica y política de la emergencia, permitiendo decisiones rápidas en el terreno y una respuesta más eficiente frente a los impactos de las lluvias.