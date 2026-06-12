Donald Trump advirtió que el Gobierno federal podría asumir un rol más directo en Washington si una candidata progresista gana la alcaldía. Foto: EFE.
Donald Trump advirtió que el Gobierno federal podría asumir un rol más directo en Washington si una candidata progresista gana la alcaldía. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , advirtió este jueves que podría asumir el control federal de Washington D.C. si la candidata demócrata y progresista Janeese Lewis George se impone en las primarias previstas para el próximo martes.

Consultado en el Despacho Oval sobre la posibilidad de una victoria de Lewis George, una de las favoritas en las encuestas para la alcaldía de la capital estadounidense, Trump respondió que no vería con buenos ojos ese escenario.

“Tal vez recuperemos Washington y la administremos a nivel federal. No vamos a tolerarlo. No vamos a perder nuestros negocios”, señaló el mandatario republicano.

LEA TAMBIÉN: Donald Trump está reconstruyendo su muro arancelario

Las declaraciones evocan la decisión adoptada por en agosto de 2025, cuando ordenó que la Policía Metropolitana de Washington quedara bajo supervisión federal y autorizó el despliegue de la Guardia Nacional como parte de una estrategia para combatir la delincuencia en la ciudad.

En aquella oportunidad, el presidente recurrió a una disposición de la Ley de Autonomía de Washington, vigente desde 1973, que permite al Ejecutivo federal asumir temporalmente el control de la fuerza policial de la capital en determinadas circunstancias.

La medida generó críticas de residentes y autoridades locales, que presentaron acciones legales contra la Además, argumentaron que los delitos violentos habían disminuido un 26% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pese a ello, Trump defendió este jueves su gestión en la ciudad y sostuvo que Washington es actualmente “un lugar seguro”. También destacó los trabajos de recuperación de parques, fuentes y monumentos de cara a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, previstas para el 4 de julio.

La candidatura de Janeese Lewis George

Janeese Lewis George, quien se define como demócrata socialista y ha sido comparada con el político neoyorquino Zohran Mamdani, lidera la intención de voto en las primarias demócratas de Washington, según una encuesta publicada por el diario The Washington Post.

De acuerdo con el sondeo, la candidata supera a su principal rival, Kenyan R. McDuffie, y es percibida por los votantes como una mejor opción para abordar temas relacionados con el costo de vida y la educación pública.

LEA TAMBIÉN: Trump firma una ley que destina US$ 70,000 millones al control de la inmigración

La contienda se desarrolla en una ciudad donde Trump obtuvo apenas el 6.4% de los votos en las elecciones presidenciales de 2024. Asimismo, la actual alcaldesa, Muriel Bowser, ha visto deteriorarse su popularidad tras acercarse al Gobierno federal en temas vinculados a seguridad y al despliegue de fuerzas militares en la capital.

Esta semana, Lewis George afirmó en una entrevista radial que sus principales objetivos son reducir el costo de vida en Washington, enfrentar las políticas de Trump y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Una accidentada entrevista a Donald Trump acaba mal
Donald Trump dice que un acuerdo de paz con Irán podría llegar este fin de semana
Donald Trump se opone a que Rusia o China se encarguen del uranio enriquecido de Irán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.