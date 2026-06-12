El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este jueves que podría asumir el control federal de Washington D.C. si la candidata demócrata y progresista Janeese Lewis George se impone en las primarias previstas para el próximo martes.

Consultado en el Despacho Oval sobre la posibilidad de una victoria de Lewis George, una de las favoritas en las encuestas para la alcaldía de la capital estadounidense, Trump respondió que no vería con buenos ojos ese escenario.

“Tal vez recuperemos Washington y la administremos a nivel federal. No vamos a tolerarlo. No vamos a perder nuestros negocios” , señaló el mandatario republicano.

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Las declaraciones evocan la decisión adoptada por Trump en agosto de 2025, cuando ordenó que la Policía Metropolitana de Washington quedara bajo supervisión federal y autorizó el despliegue de la Guardia Nacional como parte de una estrategia para combatir la delincuencia en la ciudad.

En aquella oportunidad, el presidente recurrió a una disposición de la Ley de Autonomía de Washington, vigente desde 1973, que permite al Ejecutivo federal asumir temporalmente el control de la fuerza policial de la capital en determinadas circunstancias.

La medida generó críticas de residentes y autoridades locales, que presentaron acciones legales contra la Administración Trump. Además, argumentaron que los delitos violentos habían disminuido un 26% durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Pese a ello, Trump defendió este jueves su gestión en la ciudad y sostuvo que Washington es actualmente “un lugar seguro”. También destacó los trabajos de recuperación de parques, fuentes y monumentos de cara a las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos, previstas para el 4 de julio.

We are not going to get ICE off our streets or protect Home Rule by fearing this President.



Threatening DC because you do not like how our residents vote is an attack on democracy itself.



The people of DC elect the Mayor of DC. And they want someone who will stand up to Trump. https://t.co/2sRQNsPRZT — Janeese Lewis George (@Janeese4DC) June 11, 2026

La candidatura de Janeese Lewis George

Janeese Lewis George, quien se define como demócrata socialista y ha sido comparada con el político neoyorquino Zohran Mamdani, lidera la intención de voto en las primarias demócratas de Washington, según una encuesta publicada por el diario The Washington Post.

De acuerdo con el sondeo, la candidata supera a su principal rival, Kenyan R. McDuffie, y es percibida por los votantes como una mejor opción para abordar temas relacionados con el costo de vida y la educación pública.

La contienda se desarrolla en una ciudad donde Trump obtuvo apenas el 6.4% de los votos en las elecciones presidenciales de 2024. Asimismo, la actual alcaldesa, Muriel Bowser, ha visto deteriorarse su popularidad tras acercarse al Gobierno federal en temas vinculados a seguridad y al despliegue de fuerzas militares en la capital.

Esta semana, Lewis George afirmó en una entrevista radial que sus principales objetivos son reducir el costo de vida en Washington, enfrentar las políticas de Trump y mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas.

Con información de EFE.