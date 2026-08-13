En total, PwC se centró en 13 empresas mineras listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y las comparó con los promedios de las top 40 mundiales. ¿Qué nos dice la data sobre su rendimiento y perspectiva a futuro?

Rentabilidad por los aires

De lo más interesante que se observa al comparar los datos de las mineras en Perú con las mejores del mundo es que tuvieron ratios financieros mayores al promedio del top.

“En comparación con el Top 40 global de compañías mineras analizadas por PwC, las empresas evaluadas presentan niveles de rentabilidad superiores”, destaca textualmente el informe.

Con cifras más precisas, en 2025, el margen EBITDA del grupo analizado, es decir, el beneficio bruto del negocio por su actividad principal, alcanzó el 59%, frente al 27% registrado en el top global. Diferencias similares se ven el margen neto.

De acuerdo con Orlando Marchesi, Socio Líder de Minería y de Tax & Legal en PWC Perú, ello se explica por los altos precios de los minerales, sobre todo oro y cobre, que lideran por completo la producción minera del país, pero no es la única razón.

“También responde a la eficiencia. Las mineras en Perú, no solo las 13 en BVL, están trabajando programas para ello. Es una combinación de ambas cosas, altos precios de minerales, pero también estrategias para ganar eficiencia”, indicó.

Marchesi dejó en claro que el buen rendimiento financiero de las principales mineras en el país no responde solo a los valores internacionales de los minerales que exportan.

Otros factores juegan a favor de sus márgenes: el menor costo de la energía en Perú o de la mano de obra, en contraste a lo que pasa en otros países. La Inteligencia Artificial (IA) también tiene un papel.

“El proceso de adopción de la IA en sus procesos se está acelerando. Hay ejemplos de soluciones para optimizar, por ejemplo, la fragmentación de minerales, oxidación o recuperar cobre [...] Muchas mineras aquí son sucursales de transnacionales y las peruanas se están poniendo a la par. En los próximos 2 años el impulso será mayor”, estimó Marchesi.

Faltan políticas promotoras

A pesar de lo anterior, hay un frente del estudio de PwC donde Perú ni siquiera es mencionado: el impulso a las políticas públicas. La consultora remarca que el potencial natural ya no es suficiente para ser líder, en un mundo como el de hoy, dentro de la industria minera.

“La geología ya no es suficiente. Los países con una base excepcional de recursos pueden dejar valor sin materializar si los proyectos no obtienen permisos oportunos, capital adecuado o tecnología de procesamiento eficiente”, señala el estudio.

Evitar eso pasa por la estrategia del Estado para promover su minería. PwC, en ese marco, destaca a 8 países que están implementando estrategias llamativas, entre ellos están países lejanos como Sudáfrica o Australia, pero también otros más cercanos o que compiten directamente con Perú, como son Chile y Brasil.

De Brasil, la consultora resalta que más allá de su potencial geológico, sus legisladores están diseñando una política para pasar de un modelo minero de exportación de materias primas hacia uno basado en el procesamiento, refinación y cadenas de valor tecnológicas.

En el caso de Chile, se saluda que se nota que el Estado está dando continuidad y cumplimiento a un programa que crearon en 2023: la “Estrategia Nacional de Litio”, con el objetivo de incrementar la inversión en este mineral, clave entre los llamados minerales críticos. ¿Por qué Perú no aparece? ¿Nos quedamos atrás en el último quinquenio?

Marchesi cree que hubo avances, pero el nuevo Gobierno tiene la oportunidad de sentar las políticas que permitirán que “funcione” la cartera de proyectos mineros por más de US$ 64 mil millones, donde iniciativas privadas repiten año a año posición en lista, pero sin mayores avances.

“En agenda debe estar también otorgar seguridad jurídica y tributaria. Las controversias con montos más grandes son en minería. Los criterios de interpretación de la administración deben permanecer en el tiempo. Importante será trabajar muy de cerca con los gobiernos subnacionales: son claves para evitar conflictos sociales”, declaró.

¿Se puede recomponer la minería peruana?

También es interesante que, según PwC, entre 2024 y 2025 dentro del conjunto de las 40 mineras principales del mundo, crecieron más aquellas que produce oro y son “diversificadas”, es decir, polimetálicas.

Esta tendencia no es ajena al grupo de 13 mineras analizadas para el caso peruano dentro del estudio. Sin embargo, hay matices. Si bien producen desde zinc, hierro o molibdeno, el cobre significó el 55% del total de ingresos generados y el 45.5% del valor de exportación general.

Marchesi considera que hay espacio allí, en el marco de la ola por los minerales críticos, para que Perú recomponga su producción minera y no dependa en exceso del cobre y menos del oro.

“Oportunidad para otros minerales claro que la hay. Tenemos proyectos en litio, pero en zonas de Puno se han identificado yacimientos de tierras raras menos conocidas, como el andamio, cerio, gadolinio, escandio, etcétera”, sostuvo.

Los minerales listados por el vocero de PwC son vitales para fabricar teléfonos inteligentes, turbinas de autos eléctricos, pero también sistemas de defensa.

“Tenemos que establecer algún tipo de sistema de fomento para explorar esos minerales. China y Estados Unidos tienen interés estratégico en ellos. Este asunto debe estar en la agenda del quinquenio”, esperó Marchesi.