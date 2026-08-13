Si bien producen desde zinc, hierro o molibdeno, el cobre significó el 55% del total de ingresos generados y el 45.5% del valor de exportación general entre las mineras peruanas en 2025. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Si bien producen desde zinc, hierro o molibdeno, el cobre significó el 55% del total de ingresos generados y el 45.5% del valor de exportación general entre las mineras peruanas en 2025. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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PwC publicó recientemente su estudio “Mine 2026: de la ambición a la acción”, donde realizan un paneo general de la industria minera global. En exclusiva para Gestión, la consultora compartió los datos de las mineras que operan en Perú consideradas en el análisis.

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