Exportaciones de cobre de Perú a Estados Unidos podrían incrementarse, según revela investigadora de Universidad norteamericana Foto: Andina/ Referencial.
Exportaciones de cobre de Perú a Estados Unidos podrían incrementarse, según revela investigadora de Universidad norteamericana Foto: Andina/ Referencial.
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Elías García Olano
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Si bien las estrellas de la exportación tradicional de nuestro país son el cobre y el oro por el boom en sus precios, el Perú, al ser un país polimetálico contiene la mayor parte de los demás minerales críticos que son demandados en el mundo para el desarrollo de nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, pero que son poco conocidos.

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