Para destacar el potencial de nuestro país en esos recursos, y sus oportunidades de mercado, Gestión conversó con Alicia Polo y La Borda, directora ejecutiva de Estrategia y Desarrollo de Minerales Críticos de la Universidad Colorado School of Mines, de Estados Unidos. La experta participa en el 27th World Mining Congress, que se realiza en la capital.

En principio, recordó que la demanda de esos minerales se hizo más evidente a raíz de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, que llevaron a romper algunos eslabones en la cadena de valor de productos como las tierras raras, el litio, el cobalto, el mismo cobre, entre otros.

Alicia Polo y La Borda Cavero, directora de Critical Minerals Strategy and Advancement, Universidad Colorado School of Mines (foto: Elías García/Diario Gestión)

Usos de minerales críticos

Esos minerales, anotó, están siendo cada vez más requeridos para cerrar las brechas de la energía, usando tecnologías limpias, así como para la automatización, la robótica, la penetración de vehículos eléctricos, el Internet y la inteligencia artificial que requieren grandes centros de cómputo.

La experta refirió que los minerales críticos en los que existe potencial comercial, no sólo existen en el subsuelo peruano, sino que ya los está produciendo el Perú, como subproductos resultantes de los procesos de extracción de concentrados de cobre y el zinc, como por ejemplo el bismuto, el arsénico, el galio, entre otros.

En nuestro país, hay cinco empresas que producen bismuto, entre ellos Nexa Resources, Norcobre, Minera Lincuna y Sociedad Minera Andereal, así como otras 17 compañías que extraen otros minerales críticos como manganeso, cadmio y magnesio, además del arsénico y molibdeno, según data del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

evolución de la producción cuprífera del Perú hasta abril del 2026. fuente Minem

En general, la especialista estimó que existen diez minerales críticos que ya produce el Perú, y que Estados Unidos demanda, como el cobre, el molibdeno, arsénico, bismuto, entre otros.

Considerando además que, anotó, hay una expectativa de que esos productos mantengan precios altos en el mediano plazo, existe oportunidad para que en pocos años el Perú se pueda posicionar en la producción de minerales críticos.

Nuevas oportunidades para Perú

El problema, observó La Borda, es que los mercados para ese tipo de minerales no están tan desarrollados como los del cobre y el oro, cuyas cotizaciones son reguladas en las bolsas de metales, lo que lleva a que los productores y consumidores de esos insumos busquen hacer acuerdos off-take particulares conforme varíe la demanda.

En tal sentido, refirió que una oportunidad para Perú de aprovechar más esos recursos, dada su creciente demanda, es que no sólo sigan siendo obtenidos como subproducto del cobre y el zinc, sino que se les pueda recuperar aumentando las capacidades de fundición.

Además, señaló que el país tiene la ventaja de que puede seguir aumentando su producción porque el recurso ya existe en el subsuelo, pero además tiene recursos energéticos económicos para su explotación, como el gas natural y la generación hidroeléctrica, así como suficiente mano de obra capacitada, que es de lo que carece EE.UU.

“Estados Unidos está buscando cubrir la brecha de mano de obra (en minería) porque durante muchos años su minería ha estado estancada”, aseveró.

Envíos de cobre a EE.UU. podrían aumentar

Una nueva ventaja adicional que se puede abrir para el Perú, según indicó la experta, es una de carácter geopolítico, en el sentido que, anotó, la administración del presidente Donald Trump está buscando muy activamente reorganizar y reforzar las cadenas de valor (de suministro de minerales críticos) en el continente americano.

Ahora, explicó, en EE.UU. se está hablando de aumentar la capacidad de fundición de minerales en ese país, y que eso significa oportunidades para países de América Latina de reconstruir la cadena de valor de ese tipo de insumos mineros, incluido el Perú.

“Ellos (el gobierno de Trump) están buscando integrar la cadena (de valor) y de cómo direccionar más producción minera de Perú hacia Estados Unidos”, reveló.

Exportación de cobre: principales mercados del Perú. Fuente: Minem

Vale indicar que, actualmente, las importaciones totales de cobre del país norteamericano procedentes del Perú, el 2025 representaron solo el 5%, muy por detrás de las de Chile, que representó el 46%, y de las de Canadá (18%). El 74.2% de nuestros envíos del metal rojo van a China.

¿Cuánto más podríamos venderles?

Consultada sobre cuánto más del cobre peruano podría incorporar Estados Unidos a través de sus planes de implementar plantas de fundición minera en ese país, La Borda indicó que ahora mismo eso está en evaluación por parte del gobierno estadounidense.

“Va a depender de las decisiones de la administración del presidente Trump en sí, y dónde y cuándo aumentar la capacidad de fundición”, añadió, y refirió que hoy el concentrado de cobre que produce el Perú va a China, porque esa nación asiática posee más del 50% de capacidad de fundición del metal rojo.

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¿Significa esto que EE.UU. quiere competir con China por inversiones en más fundición?, La Borda remarcó que, más que competir con China, Estados Unidos, además de países de la Unión Europea están buscando independencia en la cadena de valor de los minerales críticos.

Estudio de demanda

En cualquier caso, refirió que la Universidad Colorado School of Mines está realizando estudios respecto a la demanda de minerales críticos para determinar el volumen de éstos que va a requerir el mercado norteamericano, y el periodo en el que los va a necesitar, y qué etapas de la cadena de valor las van a ir consumiendo.

No obstante, La Borda observó que, si bien Chile ya cuenta con una estrategia para su tratamiento de minerales críticos, que dio a conocer en enero pasado durante la administración del presidente Boric, el Perú no cuenta con ese documento, y requiere elaborarlo.

“Esa estrategia significa declarar: yo tengo este potencial, esta es mi producción, y qué necesito o qué incentivo doy yo como país, cómo me voy a alinear a incentivar la producción de tales metales”, apuntó.

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