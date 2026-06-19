producción eléctrica empieza a repuntar pero nuevos proyectos de generación no avanzan al ritmo que requiere la demanda, según el COES
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Elías García Olano
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La demanda de electricidad, que es uno de los indicadores del desempeño de la economía, empieza a ganar terreno, tras dos años de crecimiento exiguo. Sin embargo, para las empresas del sector, el futuro de la oferta es incierto dadas las dificultades que enfrentan para concretar inversiones.

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