Diversas inundaciones se presentaron en Lima Sur por lloviznas en Lima. Esto fue ajeno al impacto de Fenómeno de El Niño (FEN). | Foto: César.grados@photo.gec
Diversas inundaciones se presentaron en Lima Sur por lloviznas en Lima. Esto fue ajeno al impacto de Fenómeno de El Niño (FEN). | Foto: César.grados@photo.gec
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Cientos de familias de Lima Sur, abarcando los distritos de Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT), San Juan de Miraflores (SJM) y Chorrillos; se han visto principalmente afectadas por precipitaciones en los últimos días, a causa del fenómeno de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) denominada Aníbal.

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