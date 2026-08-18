Solo bastaron estas primeras lloviznas intensas, ajenas al fenómeno de El Niño (FEN) con 84% de probabilidades de ser al menos fuertes hacia el cierre del año, para que colapse el sistema de alcantarillado en dichas zonas. Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) está a cargo de dicha infraestructura. Según diferentes reportes televisivos, con los aniegos generados en zonas domiciliadas, los vecinos procedieron a abrir las tapas de los buzones, pero estos ya se encontraban colapsados.

La situación crítica en la zona sur de Lima obedece no solo a un factor, indicaron desde el Gobierno. “ Ha colapsado [el sistema de drenaje]. Es agua de desagüe . La causa no necesariamente son las lluvias. Estas sería el punto final, pero le corresponderá al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) determinar el grado de la falla. Uno se da cuenta [que son aguas servidas] porque uno ingresa a las casas y es difícil respirar”, señaló Juan Sheput, titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, para Canal N desde una zona en VES.

A esta crítica situación se suma el agua estancada en vías claves, como el bypass de VMT camino a VES, y otros pasos de pistas con ciertos desniveles.

Desde Sedapal indicaron que “apenas tomaron conocimiento”, desplegaron equipos hidrojet hacia los puntos afectados, realizando labores de succión del agua. Pidieron también “no manipular ni retirar las tapas de los buzones de alcantarillado”.

Sin embargo, desde el municipio de VES comunicaron que, solo en las últimas horas hasta la tarde del lunes, “10 buzones de desagüe colapsaron, provocando el ingreso de aguas servidas en 11 manzanas y afectando a 386 vecinos”.

Desde la comuna rechazaron que Sedapal haya enviado equipos hidrojet, por lo que tuvieron que intervenir directamente con camiones cisterna. “Reiteramos nuestro llamado formal y enérgico a Sedapal para que ejecute una intervención permanente y definitiva”, subrayaron.

Estos cuatro distritos hoy mayormente afectados, con sistemas de alcantarillado en alerta y cuyas vías principales de tránsito pueden bloquearse ante condiciones más adversas, albergan una buena cantidad de la población en Lima Metropolitana, compuesta por un total de 43 distritos. De las 10.14 millones de personas en total, solo las cuatro jurisdicciones agrupan a casi el 20%.

Villa María del Triunfo es la que registra la mayor cantidad de habitantes (487,863), seguido de Villa El Salvador (451,546), San Juan de Miraflores (417,763) y Chorrillos (377,175), de acuerdo con cifras recogidas por el INEI en los Censos 2025.

Declaraciones

La jornada de emergencia en el sur de Lima también se vio enmarcada por particulares declaraciones desde el Gobierno. Durante la mañana del ayer, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, intentó poner “paños fríos” a los reclamos por las inundaciones.

“Hay cuadrillas en todo el Perú listas para enfrentar [los embates del FEN]. Pero no nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Paris, Madrid y Santiago de Chile [también] se inundan. Lo importante es salvar las vidas. La gente no se puede morir o perder su casa por un FEN. Las obras públicas se arreglan. Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas” , indicó ante Exitosa.

Momentos después, la presidenta Keiko Fujimori dejó en “offside” a su ministro: “No está viendo la magnitud del daño de las pérdidas y del dolor de las familias que están teniendo esta tristeza tan grande. En muchos casos han perdido todo”, refirió. Posteriormente, Cuba pidió disculpas e indicó que “fue una expresión poco feliz”.

Durante el pronunciamiento de Fujimori, sin embargo, el principal anuncio fue el del inicio de la reestructuración de Sedapal. “Hay que atender la emergencia y corregir las fallas estructurales”, refirió. “Vamos a tener que hacer una reestructuración de Sedapal porque la vienen denunciando desde hace 10 años y no han hecho nada”, mencionó.

Cambios en Sedapal

El foco de Fujimori sobre Sedapal y el sistema de alcantarillado, con este nivel de énfasis, es reciente, pues en su plan de Gobierno no se identificaron iniciativas en concreto al respecto. En materia de saneamiento, se apuntaron dos medidas.

La primera es la implementación de sistema de monitoreo digital en tiempo real para EPS y Sedapal, con sensores de calidad del agua, control de fugas y alertas tempranas. Asimismo, se considera el fomento de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Obras por Impuestos (OxI) para financiar proyectos estratégicos de agua y saneamiento.

Para Francisco Dumler, expresidente de Sedapal y extitular del Ministerio de Vivienda, la reestructuración debe pasar por sentar la base de una gobernanza sólida, marcando cuáles serán los lineamientos prioritarios, pues son varios los espacios que debe cubrir la entidad.

Un primer paso, anotó, es frenar la alta rotación de presidentes . Desde que Dumler salió del cargo en el 2022 (acumulando más de tres años), Sedapal ha sumado seis gestiones, arrojando un promedio de menos de nueve meses de duración para sus sucesores.

“Lo peor que puede pasar es que se paren proyectos con cada cambio de gestión. En ingeniería hídrica, esos frenos son un desastre”, comentó. “La estrategia debe considerar dotar mayores recursos y apuntar a un planeamiento de 10 años”, comentó.

Con esto coincidió Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la PUCP, al indicar que ejecutar una reorganización per se no es una política pública.

“Reorganizar Sedapal puede ser parte de la solución, pero no es toda. Primero hay que determinar qué falló: infraestructura, mantenimiento, inversión, gestión o coordinación. Además, debe recordarse que la empresa pública maneja agua potable y alcantarillado, pero Lima tiene un problema más amplio de drenaje urbano”, sostuvo.

En esta línea, Ausejo refirió que el verdadero desafío no es solamente reorganizar Sedapal, sino organizar al Estado para gestionar el agua de lluvia en Lima.

“Si ya sabemos dónde están los puntos de vulnerabilidad frente a las lluvias, lo que interesa saber son las acciones de rápido impacto para mitigar esta situación frente las próximas. La gestión del riesgo es una responsabilidad del Estado, no solamente del funcionario que hoy ocupa el cargo”, subrayó.

También con vista al FEN con incidencia fuerte prevista para el cierre del año, Dumler señaló que la principal fuente de recaudación para Sedapal es el río Rímac, con lo que los trabajos deben orientarse a evaluar que la cuenca esté protegida, principalmente en sitios vulnerables como Chosica y Chaclacayo. Esto incide directamente con el suministro de agua potable.

“Tiene que identificarse los puntos a trabajar y así mitigar impactos. En el FEN del 2017, se tuvo 24 huaicos en una semana, se afectó el proceso de tratamiento de agua y nos quedamos algunos días con agua racionalizada”, recordó.

Las cifras

S/ 3,108 millones son los ingresos previstos para este año, según el presupuesto anual 2026 aprobado.

son los ingresos previstos para este año, según el presupuesto anual 2026 aprobado. S/ 312.6 millones es lo destinado para sueldos y salarios, según el mismo documento. Esto es más del 10% de los ingresos totales.