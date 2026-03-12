El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la interrupción temporal del servicio de agua potable en varios distritos de Lima entre el 12 y el 18 de marzo debido a trabajos de mantenimiento en la red sanitaria.

La empresa explicó que estos cortes responden a la limpieza de reservorios y del decantador N° 4 de la Planta N° 2, labores necesarias para garantizar la calidad del agua y el correcto funcionamiento de la infraestructura.

Según la entidad, el servicio se suspenderá en distintos horarios -desde las 8:00 a. m., 10:30 a. m. o 12:00 p.m.- dependiendo del distrito y sector afectado.

En la mayoría de casos el suministro se restablecerá el mismo día alrededor de las 4:30 p. m. o 8:00 p. m., aunque el horario podría variar según el avance de los trabajos.

Sedapal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas tomar precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante las horas de suspensión del servicio.

Distritos y zonas afectadas:

Chaclacayo

Día y hora: 12 de marzo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. El Cuadro (sectores R2, R3, R4 y R5), sector 157.

La Molina

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: todo el distrito (sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Santa Anita

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Av. De la Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas (sectores 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172).

Ate

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced y áreas comprendidas entre la Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres (sectores 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181).

San Luis y San Borja

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis (sector 3).

Chorrillos

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: sectores 91, 92 y 97.

Santiago de Surco

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: áreas comprendidas entre Av. Javier Prado Este, Av. Golf de los Incas, cerros Camacho y Centinela, Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera y Av. Panamericana Sur (sectores 87, 89, 296, 297, 298 y 299).

San Juan de Lurigancho

Día y hora: del 12 al 18 de marzo, de 10:30 a. m. a 4:30 p. m.

Zonas afectadas: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre y Violetas, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión I y II, Coop. La Huayrona y Urb. San Gabriel.

Independencia

Día y hora: 12 de marzo, de 12:00 p. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. Las Américas, Las Américas Ampliación, El Paraíso, La Paz y U. Popular Tahuantinsuyo (sector 334).

Comunicado de Sedapal

Mediante comunicado, Sedapal informó que las interrupciones programadas del servicio de agua potable se realizan como parte de trabajos técnicos destinados a fortalecer la infraestructura y asegurar la continuidad del servicio de agua y alcantarillado en Lima y Callao.

Estas acciones forman parte de las labores de mantenimiento y mejora que ejecuta la empresa con el objetivo de garantizar la calidad, continuidad y eficiencia del servicio en el largo plazo, permitiendo que más familias cuenten con un sistema de abastecimiento más seguro, añade.

En ese sentido, la empresa exhortó a la población a informarse oportunamente, a través de sus canales oficiales, sobre las interrupciones programadas.