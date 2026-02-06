Regulador advierte sobre nuevo incremento en la tarifa de agua. Los detalles aquí. | Andina
Regulador advierte sobre nuevo incremento en la tarifa de agua. Los detalles aquí. | Andina
Ricardo Guerra Vásquez
El presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez, advirtió que las tarifas de agua de los usuarios del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) podrían percibir un nuevo aumento en el 2027, el cual se adicionaría al ya aprobado para este año. El foco de la “controversia” está en una solicitud de reconsideración de la EPS sobre la ecuación que determina esta tarifa.

