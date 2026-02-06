El aviso se dio este jueves 5 de febrero, en el marco de una sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso cuya orden del día fue, precisamente, el “Incremento de la tarifa del servicio de agua potable - rebalanceo tarifario y sus efectos en los usuarios de Lima y Callao”.

Aunque la comisión extendió la invitación a los máximos representantes del rubro, justificada por la delicadeza del asunto, destacó la ausencia de más de uno : no asistió el presidente de Sedapal, Hugo Obando, ni tampoco el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

En el caso ministerial, se hizo presente Oswaldo Rojas, viceministro de Construcción y Saneamiento, pero dejó la sesión apenas minutos después de iniciada y exponer brevemente para encargársela a un director. Por Sedapal, participó su gerente general, Humberto Reyes, acompañado de un técnico.

La fórmula en cuestión

Como se recuerda, el reciente y vigente incremento en la tarifa de agua de Sedapal se debe a un ajuste en su estudio tarifario para el lapso 2022 - 2026, que fue inicialmente aprobado en 2021, pero a partir de cambios normativos sufrió modificaciones. El eventual incremento del próximo año también se explica por este factor.

Bajo este escenario fue que, por ejemplo, este año se concretó un incremento de 14.5% en la tarifa media. Esto respondió a un rebalanceo tarifario producto de una actualización de la metodología. Aquí se incidió en un componente clave dentro de la fórmula tarifaria relacionada a su tasa de rentabilidad (o también llamada WACC).

Precisamente, su ajuste de 4.22% a un 5.78% (solo un incremento de 1.5 puntos porcentuales) es el que explicó el incremento tarifario en un 14.5%, según se expuso desde la Sunass. Con esto, se estima que Sedapal tendría S/ 400 millones adicionales cada año.

Ahora bien, luego de todo este ajuste, la Sunass informó que, haciendo uso de su derecho, Sedapal presentó un recurso de reconsideración al rebalanceo tarifario. En detalle, apuntan al aumento del WACC (su tasa de rentabilidad), componente clave en la fórmula tarifaria.

Gutiérrez detalló que desde Sedapal proponen “una tasa bajo una metodología no aprobada”. Su iniciativa busca que esta tasa suba a un rango de entre 7.83% y 8.23% desde la actual 5.78%. Esto es un incremento de hasta 2.45 puntos porcentuales, que impactaría fuertemente en las tarifas.

Debido a su alta sensibilidad, desde Sunass calcularon referencialmente que, al pasar a una tasa de rentabilidad de 8%, se efectuaría un incremento tarifario de alrededor de 35% solo asociado a este indicador respecto al 4.22%, que estuvo vigente en 2025 (y para 2026 se ajustó a un 5.78%).

Normativa de fondo

Todo esto se encuentra regulado por el Decreto Legislativo (D.Leg.) 1280, la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento, promulgado en 2016. Sin embargo, en diciembre del 2023, bajo la gestión de Hania Pérez de Cuéllar (durante el Gobierno de Dina Boluarte), se publicó el D.Leg.1620, que estableció una serie de cambios sobre el marco. Solo en artículos, fueron más de 100.

Gutiérrez indicó que las modificaciones fueron integrales, incluso destituyéndole competencias al regulador. “Hubo ajustes importantes”, refirió.

A decir de Gutiérrez, además de la “ventana” para el rebalanceo tarifario, uno de los impactos tarifarios principales del D.Leg. 1620 fue que estableció la aplicación automática de los incrementos tarifarios base. Esto, sin condicionamientos a metas de gestión.

En su exposición señaló que, a razón de este escenario, fue que, en 2024, un año después de promulgarse el decreto, se tuvo un incremento en la factura promedio de S/4.5 mensual en el caso de usuarios domésticos con un consumo de 16 metros cúbicos.

Inicialmente, en 2021, Gutiérrez indicó que el estudio tarifario para el lapso 2022 - 2026 dispuso que solo se daría un incremento de 8.4% en las tarifas en el año 3, correspondiente al 2024 . Pero el aumento estaba sujeto a metas de gestión, como la capacidad de inversión.

A su turno, Reyes, de Sedapal, indicó que el rebalanceo tarifario corresponde porque hay un escenario de desequilibrio entre los ingresos y los costos. Esto es precisado por el cambio normativo, justamente.

“Se dispuso la revisión de ingresos y egresos que tienen las empresas [EPS] y, en caso de no estar en equilibrio, la Sunass tiene la función de volver [a revisarlos para lograrlo]”, anotó.

El vocero de la EPS señaló que, si bien registran utilidades en los últimos años, esto no significa que ingresen recursos a su caja, pues se trata de “provisiones ”.

“Todos los años, la caja termina en un promedio negativo de S/ 200 millones. En los últimos tres años, el déficit fue de más de S/ 755 millones. ¿Cómo operamos? Fuimos a la banca local. Tuvimos que prestarnos alrededor de S/ 750 millones. Ese préstamo tiene un costo de casi S/ 23 millones. Los compromisos de deuda, año a año, van subiendo”, ejemplificó.

Con los S/ 400 millones adicionales en ingresos por el rebalanceo tarifario, Reyes indicó que priorizarán el mantenimiento de su primera planta de tratamiento de agua potable en La Atarjea. “Esto abastece al 50% de la población de Lima. Se buscará recuperar la capacidad operativa”, mencionó.

En tanto, Max Carvajal, director general de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento del MVCS, también indicó que las revisiones de tarifa responden a que la normativa busca que cada vez se equiparen más los costos e ingresos.

“Hay organismos internacionales que señalan que no se cubren [los costos]. Un estudio de la OCDE sobre gobernanza en Perú dijo, claramente, que las tarifas son insuficientes para recuperar los costos. Otro del Banco Mundial también nos dice, explícitamente, que la tarifa es insuficiente”, comentó.

Carvajal agregó que la norma que determina el rebalanceo no estipula el monto a ajustarse, sino que invita a la revisión para equiparar ingresos y costos.

Agregó que, desde el MVCS, enviaron comentarios para volver eficiente este procedimiento a la Sunass, pero ninguno fue acogido.

Tal fue la desarticulación en la comisión del Congreso que su presidenta hizo un llamado de atención a los diferentes actores.

“Hoy hemos visto que pareciera que cada uno trabaja por su lado. Cada uno se escuda en que ‘yo no lo hice’, ‘él lo hizo’. Eso no está bien. Debemos poner al centro al usuario”, criticó la legisladora Katy Ugarte.

¿Próximos pasos?

En su breve participación, el viceministro Rojas indicó que, luego de que se aprobara el ajuste tarifario a fines del 2025, desde el MVCS pusieron en conocimiento de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la elaboración de un proyecto de decreto supremo que buscaría mitigar el impacto del alza de recibos de agua.

“Pusimos en conocimiento un proyecto de decreto que tiene como fin darle facilidad [a los usuarios] para el fraccionamiento de este reajuste tarifario, que se espera pueda darse de julio en adelante. Esto tiene como fin que no impacte, principalmente, en las familias más vulnerables. Pero hay que precisar que ya el reajuste está vigente”, indicó.

En la comisión, Reyes, de Sedapal, fue consultado sobre la posición institucional ante esta eventual medida, a lo que respondió que son respetuosos de la normativa vigente.

“Sedapal es extremadamente cumplidor de las normas, de las que están vigentes y, si el ministro anuncia [nuevas], las vamos a cumplir”, comentó.

¿Y las remuneraciones?

Respuesta. En medio de controversias por una presunta “planilla dorada”, Reyes, de Sedapal, señaló que dejarían información sobre los salarios de sus trabajadores.

“Dado que ha generado dudas y suspicacias al respecto, lo podrán revisar. Están dentro de los parámetros aceptados, los costos de administración en una empresa y más. Tenemos toda la información. Están consideradas las remuneraciones y las sentencias judiciales que se hacen efectivas y demandan pagos de indemnizaciones. No existen planillas doradas”, subrayó.