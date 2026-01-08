Con el aumento, la EPS buscará desarrollar una tercera planta en La Atarjea, una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) en Ventanilla, las llamadas “pantallas de agua”; y revisar contrataciones laborales. Foto: Gestión.
Con el aumento, la EPS buscará desarrollar una tercera planta en La Atarjea, una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) en Ventanilla, las llamadas “pantallas de agua”; y revisar contrataciones laborales. Foto: Gestión.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

Hace dos años se anticipó y hoy ya empezará a hacerse realidad. Sedapal, según pudo confirmar Gestión, aumentará el valor de su tarifa de agua potable en Lima y Callao desde este mes.

TE PUEDE INTERESAR

Nuevo presidente del directorio de Sedapal: Hugo Fernando Obando Concha
Sedapal y empresas similares trasladarían sus multas a usuarios, ¿subirán tarifas de agua?
Sedapal demanda a Sunass indemnización de más de S/ 1,200 millones por “mala estimación tarifaria”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.