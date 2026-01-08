Así, se hará efectivo el rebalanceo tarifario que la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento (Sunass) tuvo que hacer por una modificación legal impulsada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) en 2024.

En una entrevista previa a esta decisión, el presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando, explicó qué planea hacer su institución con el nuevo dinero que recaudarán. Pero no precisó qué usuarios serán los más impactados. Gestión lo detalla aquí.

A estos usuarios afectará más el aumento en la tarifa de agua

Como se sabe, en Perú la regulación tarifaria está a cargo de la Sunass. Sin embargo, el esquema regulatorio cambió en 2023, tras una disposición del MVCS.

Ese año, el ministerio publicó la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento que establece la aplicación del esquema de regulación por incentivos diferenciado, en función del tamaño de los prestadores, como recuerda la Asociación de Entes Reguladores de Agua y Saneamiento de las Américas (Aderasa).

Aparte, se le encargó a la Sunass realizar una actualización tarifaria para las 50 Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), incluida Sedapal. El plazo para hacer el rebalanceo, y empezar a aplicarlo, era de dos años. Así llegamos al 2026.

De acuerdo a información recopilada por Gestión, la propuesta de actualización tarifaria para Sedapal contempla incrementos de 12% y 20% para las 5 categorías de usuarios que presenta.

Estos son social, domésticos, el Estado, comercios e industria. Son estos dos últimos grupos los que serán más afectados por el aumento tarifario, ya que pagarán S/ 42.1 y S/ 45.1 más por mes a partir de un consumo promedio de 16 metros cúbicos (m3) de agua potable.

Para Milton Von Hesse, extitular del MVCS, ha hecho falta que se informe con claridad a los usuarios respecto al impacto que significará esto en sus recibos de agua. Especialmente en época de verano, donde suele aumentar el consumo.

“Tiene que haber una transparencia mínima para informar de esto. A la industria y comercios les altera los presupuestos operativos; a las familias de bajos ingresos, les afecta la vida porque cambia su programación de gasto mensual. Eso hay que comunicarlo, si no, a fin de mes la gente irá con recibo en mano a reclamarle a Sedapal y estarán infelices con la medida”, lamentó.

Dijo también que en Perú existe un subsidio indirecto, donde las empresas financian parte del costo para los domésticos. “No tiene sentido. Les resta competitividad a las empresas para algo que es una política pública del Estado”, indicó.

Los argumentos de Sedapal

Según el propio Sedapal, hay otros dos motivos que motivan el aumento tarifario, tal como lo explicó el presidente del directorio de Sedapal, Hugo Obando, a este Diario a inicios de año.

El primero es consecuencia de las modificaciones posteriores a la normativa tras el cambio de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento que motivó el MVCS.

Como reportó Gestión en noviembre, Sunass actualizó el reglamento de tarifas. Esta actualización dejó la “puerta abierta” a que las EPS trasladen a sus usuarios el pago de multas que reciben del propio Estado. Obando dijo que, si el regulador lo permite, Sedapal utilizará esta vía.

El otro motivo también se inició en 2025. En octubre, Sedapal inició una conciliación extrajudicial contra la Sunass por una supuesta mala estimación tarifaria entre los años 2022-2027.

Con todo ello, la EPS buscará desarrollar una tercera planta en La Atarjea, una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) en Ventanilla, las llamadas “pantallas de agua”; y revisar contrataciones laborales.

¿Tarifa es de las más bajas de la región?

En reiteradas oportunidades en años pasados, Sedapal aludió que, en comparación a otras capitales de América Latina, su tarifa es más baja.

Por coincidencia, un estudio publicado ayer por la Aderasa, el gremio regional de reguladores como la Sunass, indica más bien que su valor está entre las más altas de la región, al menos en el caso del nivel comercial.

Según el estudio, que mide la tarifa media comercial de agua potable para 15 m3, Perú tiene la tercera tasa más alta y está encima del promedio regional (US$ 1.9/m3), solo detrás de Uruguay y Costa Rica. En el caso de domésticos, está a mitad de tabla, en la quinta posición.

Respecto a la dispersión entre las diferentes tarifas por tipo de usuario, Aderasa considera que las tarifas de Perú como moderadas, “lo que refleja una mayor homogeneidad en los niveles tarifarios”, a diferencia de otros países de la región. Hay que decir, eso sí, que este estudio no toma en cuenta este nuevo incremento tarifario.

Von Hesse consideró que si era necesario una actualización de los cobros de Sedapal, ya que estaban “desfasados” en relación al resto. Sin embargo, apuntó que ese no es el problema real de la EPS.

“No tiene mucha lógica que nuestra industria y comercios enfrenten las tasas más altas en Latinoamérica si el servicio sigue malo. La brecha en Lima sigue creciendo y la calidad del agua no mejora. No piensan en mejorar lo que ya tienen, siempre la salida es grandes inversiones”, criticó.

Agregó que la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento renovada permite que las EPS exploren tecnologías no convencionales para proveer agua. “Pero insisten en los mecanismos de siempre, por eso hoy hacer la conexión domiciliaria de agua en asentamientos humanos hoy es más caro que futura vivienda”, planteó.