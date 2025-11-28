El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) designó a Hugo Fernando Obando Concha como nuevo presidente del directorio de Sedapal, según el acuerdo de Directorio N.° 001-2025/007 publicado en el diario oficial.

La empresa estatal de agua y alcantarillado inicia así una nueva etapa con el objetivo de reforzar su gestión y dinamizar la ejecución de obras clave para Lima y Callao.

Obando, ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), cuenta con especializaciones en Finanzas y Recursos Humanos por Centrum (PUCP) y un MBA por la Universidad ESAN.

Su trayectoria combina experiencia en el sector público y privado: fue director de Agrobanco, viceministro de Agricultura Familiar, Infraestructura y Riego en el Midagri, y ha ocupado posiciones gerenciales en empresas vinculadas a riego, infraestructura y producción agrícola.

En paralelo, también ha ejercido roles como gerente de Infraestructura y Riego en AquaGarden, director Nacional de Información Agraria en el Ministerio de Agricultura, gerente de operaciones agrícolas en Open World Export y gerente regional sur en Sistemas de Riego Ingenieros SRL.

Con su incorporación, el directorio de Sedapal queda integrado por Pedro Manuel Tapia Alvarado, Gonzalo Mario Castillo Guzmán, Christian Alfredo Barrantes Bravo y Ernesto Montalva de Falla.

La empresa indicó que la nueva presidencia impulsará el fortalecimiento de la infraestructura hídrica, la optimización de procesos operativos y la aceleración de proyectos estratégicos destinados a asegurar la calidad y continuidad del servicio de agua potable y alcantarillado para los usuarios de Lima y Callao.