Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó nombrar como presidente del directorio del Grupo Distriluz a Iván Eduardo Castro Morales.

Mediante , publicado hoy en el diario El Peruano, se designó a Iván Castro Morales como presidente del Grupo Distriluz, el cual se encuentra en el ámbito de influencia del Fonafe.

También se nombró como miembro del directorio de dicho grupo a Edwin Ernesto Lovón Sánchez. Ambas designaciones fueron propuestas por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Grupo Distriluz está conformado por cuatro empresas estatales: Electronorte, Electronoroeste, Electrocentro e Hidrandina, las cuales suministran energía eléctrica a casi 3 millones de personas en las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho.

Cabe señalar que 35 empresas del Estado se encuentran en el ámbito del Fonafe, de las cuales hay once de distribución eléctrica, cinco compañías generadoras, cuatro empresas financieras, seis compañías de infraestructura no eléctrica, una empresa de hidrocarburos y ocho empresas de actividades diversas.

